"Was haben wir uns nur dabei gedacht?": 25 Jahre später fragt sich Peter Jackson immer noch, wie er es geschafft hat, Der Herr der Ringe zu drehen

Anlässlich des Jubiläums von Der Herr der Ringe: Die Gefährten hat Regisseur Peter Jackson auf die unglaubliche Herausforderung zurückgeblickt, die er damals mit der Tolkien-Verfilmung auf sich genommen hat.

Aus heutiger Sicht wirkt der Siegeszug von Der Herr der Ringe: Die Gefährten und seinen Nachfolgern Die zwei Türme und Die Rückkehr des Königs fast schon selbstverständlich. Immerhin leben wir in Zeiten, in denen Fantasy-Adaptionen zu den erfolgreichsten Blockbustern in Film und Fernsehen zählen.

Zur Jahrtausendwende sah das noch anders aus und das können wenige Filmemachende besser beschreiben als Peter Jackson, der Regisseur der Herr der Ringe-Trilogie. Seiner Kühnheit bei der Verfilmung von J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe-Reihe verdanken wir letztendlich auch die Adaption von Das Lied von Eis und Feuer und vielen anderen magischen Stoffen.

Peter Jackson würde heute vor der Herr der Ringe-Herausforderung zurückschrecken

Im Dezember hat Peter Jacksons Mittelerde-Abenteuer Die Gefährten sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert und anlässlich dessen hat sich das britische Filmmagazin Empire mit dem Tolkien-Fan zusammengesetzt.

Aus heutiger Sicht erscheint dem neuseeländischen Regisseur das Unterfangen absurd. Vorangegangene Adaptionen der Fantasy-Reihe waren gescheitert, das Genre war Ende der 90er im Kino quasi tot und für eine halbwegs gelungene Verfilmung musste ein enormer Aufwand betrieben werden. Jackson drehte überdies alle drei Filme auf einmal, weshalb die Kernphase der Dreharbeiten 438 Tage in Anspruch nahm, gefolgt von jährlichen Nachdrehs. Die Produktion dauerte insgesamt von 1999 bis 2003 – die Vorbereitung nicht einberechnet.

Ihm zur Seite standen Autorin und Produzentin Fran Walsh sowie Ko-Autorin Philippa Boyens und im Interview mit Empire fragt sich Peter Jackson immer noch, wie sie es gemeinsam geschafft haben, eine der größten Filmtrilogien überhaupt zu stemmen:

Was zum Teufel haben wir uns dabei nur gedacht? [...] Ich meine, ich würde heute davor zurückschrecken, überhaupt nur daran zu denken, dass wir so etwas Ähnliches noch einmal machen könnten. Es ist fast überwältigend, daran zurückzudenken. Ich war jünger, wir waren alle jünger, enthusiastisch und naiv.

Sturm und Drang der Jugend zum Dank haben sich Jackson, Walsh und Boyens in ihr Mittelerde-Abenteuer gestürzt:

Ich vermisse diese Tage nicht, denn es hat keinen Sinn, ihnen nachzutrauern [...]. Aber ich bin zweifellos stolz auf die Filme.

Auch interessant:

Peter Jackson schaut sich die Herr der Ringe-Filme erstmal nicht an

Das deckt sich mit früheren Aussagen von Peter Jackson, die ebenfalls recht unsentimental klingen. In einem Interview mit Letterboxd aus dem Januar 2025 erklärte der Regisseur von Der Herr der Ringe und den Hobbit-Filmen auf die Frage, ob er seine eigenen Fantasy-Epen bingen kann:

Ich kann meine eigenen Filme nicht anschauen [...] Ich genieße es irgendwie mehr, je mehr Zeit vergeht, also werde ich sie mir eines Tages wieder ansehen. Ich hoffe, ihr genießt sie!

Wer jetzt Lust auf ein Wiedersehen mit Frodo, Aragorn, Gandalf und Gollum hat, kann die Herr der Ringe-Trilogie im Abonnement von Amazon Prime Video und bei HBO Max streamen. Bei letzterem Streaming-Dienst gehören zusätzlich die Extended Editions zum Katalog.

