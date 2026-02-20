Was ist eigentlich das älteste Kino Deutschlands? Es steht in Berlin und wurde vorletztes Jahr gerettet

Das älteste Kino Deutschlands öffnete 1907 seine Pforten und hätte 2024 fast schließen müssen. Dieses Schicksal konnte aber noch mal abgewendet werden.

Viele Lichtspielhäuser trumpfen mit rustikalem Charme auf. Insbesondere, wenn es sich um urige Programm- statt Kettenkinos handelt. Davon hat Berlin nicht nur sehr viele, die Bundeshauptstadt rühmt sich auch mit dem ältesten Filmtheater Deutschlands. Es heißt Moviemento, ist im Bezirk Kreuzberg am Kottbusser Damm zu finden und existiert bereits seit 1907, also seit sage und schreibe 119 Jahren.

Vor zwei Jahren hätte das älteste Kino Deutschlands, mit seinen drei kleinen Sälen und dem charmanten Foyer-Café, um ein Haar schließen müssen.

Das älteste Kino Deutschlands: Wie das Moviemento in Berlin seine Schließung abwendete

Das leidige Thema Miete ist etwas, mit dem viele Berliner:innen bestens vertraut sind. 2019 geriet das Moviemento nach 112 Jahren in die Hände der Wohnungsgesellschaft Berliner Wohnen, der mittlerweile an die 160.000 Immobilien in der Hauptstadt und deren Umland gehören. Als das Unternehmen einen Verkauf der Räume plante, blieb dem Moviemento höchstens noch der Eigenerwerb. Kaum stemmbar für einen kleinen Laden wie diesen, doch dank einer erfolgreichen Spenden-Kampagne, die für reichlich Aufmerksamkeit sorgte und laut taz über 130.000 Euro einbrachte, sowie weiteren Geldern konnte das historische Kino am Ende doch noch gerettet werden.

Im gemeinsamen Statement der Inhaber:innen Franz Rummel, Wulf Sörgel und Iris Praefke hieß es nach der Rettung: "Seit 1907 ist das Moviemento ein bedeutender Teil der vielfältigen Berliner Kinolandschaft. Wer hat sich hier noch nicht verliebt, über Filme gestritten, unvergessliche Momente erlebt? Ein Ort für kontroverse Filme und Gespräche, für zahlreiche Festivals und Premieren, für Kinderfilme, für Schulkino, Filmbildung und den ersten Kinobesuch. Umso schöner daher die Nachricht, dass das Moviemento am Kottbusser Damm in ein sicheres Morgen startet."

Auf 100 weitere Jahre Moviemento

Zum Glück konnte das älteste Kino Deutschlands also am Ende gerettet werden. Der drohende Verkauf, der das Ende des Moviemento besiegelt hätte, war aber nur ein Teil in der langen Geschichte des historischen Berliner Kinos. Wie turbulent diese bereits in dem Jahrhundert zuvor war, beleuchtete 2007 der Dokumentarfilm Auf der anderen Seite der Leinwand - 100 Jahre Moviemento von Bernd Sobolla. Hoffen wir, dass auch in den nächsten 100 Jahren noch viele neue Geschichten hinzukommen.

Und wann wart ihr eigentlich zuletzt im Lichtspielhaus, statt auf der heimischen Couch einen Film zu streamen? Eure örtlichen Independent-Kinos freuen sich garantiert über euren Besuch.