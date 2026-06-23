Was macht den Horror in Backrooms so unheimlich? Das sagen Psycholog:innen über liminale Räume

Das Horror-Phänomen Backrooms von A24 hat uns diesen Sommer voll und ganz in seinem Bann. Doch warum finden wir die langläufigen Räume mit der gelben Tapete eigentlich so verstörend?

Der aktuell im Kino laufende Film Backrooms ist nicht nur das Horror-Phänomen 2026. Es ist auch der erfolgreichste A24-Titel aller bisherigen Zeiten und hat einen der jüngsten Profi-Filmemacher überhaupt hervorgebracht. Der mittlerweile immerhin 21-jährige Kane Parsons hatte mit liminalen Räumen, die als Teil des Creepypasta-Trends im Internet Aufmerksamkeit erregten, bereits mit seiner im Alleingang produzierten Webserie einen Nerv getroffen – gerade bei jungen Leuten.

Warum das so ist, haben schon mehrere Psycholog:innen kommentiert und erklärt. Ab auf die Couch!



Die Psychologie hinter Backrooms und der Horror liminaler Räume

Im Horrorfilm Backrooms sucht die Therapeutin Dr. Mary Kline (Renate Reinsve) in den weitläufigen Hinterräumen eines Möbelgeschäfts nach ihrem Patienten (Chiwetel Ejiofor). Dabei werden die verwinkelten Räumlichkeiten zum tiefenpsychologischen Alptraum, der ganz auf jene zugeschnitten scheint, die sie betreten.

Gegenüber Newsweek erklärte die klinische Psychologin Carolina Esteve aus New Jersey: "Backrooms und andere liminale oder Übergangsräume haben oft eine starke psychologische Wirkung. [Es sind Orte,] an denen die Vertrautheit verloren geht und Mehrdeutigkeit spürbar wird. [...]" Das betrifft besonders eigentlich funktionale, belebte Orte wie Büros oder Flure, die durch eine auffällige Leere plötzlich ihrer Funktion als Durchgangsräume beraubt werden.

Veronica West, Psychologin aus Australien, fügt eine Info zur biologischen Körperreaktion solcher Orte hinzu: "Wenn wir auf etwas stoßen, das vertraut aussieht, sich aber falsch anfühlt, springt die Amygdala [das Emotions- und Angstzentrum des Gehirns] an." Dieser Prozess helfe bei der Suche nach möglichen Bedrohungen in der Umgebung. Warum ist dieser große, leere Raum so gut beleuchtet, ohne, dass hier jemand anzufinden ist? Irgendwas stimmt hier nicht, sagt uns unser durch Evolution geformtes Gehirn.

Dieses kollektive Gefühl der Unheimlichkeit treibt seit Jahren auch das Liminal Spaces-Subreddit an, wo wöchentlich über 300.000 Menschen Bilder von leeren Räumen ansehen, die sich irgendwie falsch anfühlen. Deren eloquente Definition lautet: "Ein liminaler Raum ist die Zeit zwischen dem, 'was ist' und dem 'nächsten'. Er ist ein Ort des Übergangs, des Wartens und der Ungewissheit. Im liminalen Raum findet jede Transformation statt, wenn wir lernen zu warten und uns von ihm formen zu lassen."

Psychologe und Psychoanalytiker Peter Carnochan meinte gegenüber Newsweek noch, das Unbehagen habe auch mit der Verschlossenheit dieser repetitiven Zimmer zu tun, die im Inneren zur Projektionsfläche werden können: "Es ist ein Raum, der weder vom Gesetz noch vom Tageslicht geregelt wird. [...] Hier kann der unmenschliche Drang gedeihen." Interne psychologische Prozesse würden hier unterdrückte Teile des eigenen Ichs reflektieren können. Interne Traumata könnten zum Beispiel externalisiert werden.

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Warum die Leere der Nicht-Räume gerade bei Gen Z wirkt

Viele von euch werden schon ahnen, warum die liminalen Orte ohne Menschen besonders psychologische Effekte bei Menschen der jungen Generation Z auslösen. Die Antwort liegt schließlich auf der Hand: Sie mussten während der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Quarantänen einen guten Teil ihrer Jugend, die man eigentlich in der belebten Welt verbringt, um sich selbst zu finden, zu Hause verbringen. Oft allein im eigenen Zimmer. Wagte man sich doch mal an einen öffentlichen Ort, fand man häufig nur eine schreiende Leere vor.

Das Gen-Zine schreibt dazu: "Für die Generation Z haben viele Meilensteine in einem seltsamen, fast zwischendimensionalen Raum stattgefunden wegen der Pandemie. [...] Die Orte, die früher belebt waren, lagen leer: Bereiche, in denen junge Menschen eigentlich eine ganz normale Schul- oder Uni-Zeit hätten erleben sollen, wenn da nicht die Pandemie gewesen wäre. Vielleicht erklärt das teilweise die Anziehungskraft von liminaler Fotografie für Gen Z, Fotos, die ganz bewusst das Limbus-Gefühl widerspiegeln, das durch die globale Unruhe ausgelöst wurde."

Hier noch der Trailer zu Backrooms:

Backrooms - Trailer (English) HD

Laut dem Gen Z-Magazin lässt sich aber nicht nur Horror und Schrecken an diesen Orten finden: "Trotz der Unheimlichkeit mancher Übergangsräume gibt es für die Gen-Z irgendwie etwas seltsam Schönes daran. Eine Generation, die vom Internet und ständigen sozialen Ereignissen, Tragödien und Veränderungen umgeben ist: die Orte der Kindheit bleiben in diesen Bildern standhaft, unberührt von all dem Chaos, das seitdem passiert ist. Es fühlt sich an, als würde die Vergangenheit darauf warten, durch die Fotografie liminaler Räume wieder besucht zu werden."

Das Ordinäre wirkt außerordentlich unheimlich, während das außerordentlich Unheimliche gleichzeitig eigenartig ästhetisch wirkt. Ein Paradox, der auch die turbulente und oft widersprüchliche Gefühlswelt von Heranwachsenden reflektiert.

Backrooms läuft hierzulande seit dem 18. Juni im Kino, während ihr Kane Parsons alte Webserie jederzeit auf YouTube streamen könnt.