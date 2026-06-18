Was?! Netflix setzt neue Serie der Stranger Things-Macher nach nur einer Staffel ab

Sci-Fi-Fans werden einen Moment brauchen, um sich zu fassen: Netflix hat die neue Serie der Stranger Things-Macher, The Boroughs, überraschend nach nur einer Staffel abgesetzt.

Netflix verdankt Stranger Things alles. Das werden zumindest viele Fans der Sci-Fi-Serie behaupten, die dafür auch starke View-Zahlen ins Feld führen können. Grund genug, um in das Talent der Stranger Things-Macher Ross und Matt Duffer Vertrauen zu haben. Aber dennoch hat der Streamer deren neue Serie The Boroughs jetzt nach nur einer Staffel abgesetzt.

Sci-Fi-Serie der Stranger Things-Macher bei Netflix beendet: Was waren die Gründe?

Wie Deadline berichtet, wird The Boroughs nicht fortgesetzt. Eine offizielle Stellungnahme gibt es bisher weder vom Streamer noch von den Duffer-Brüdern, die als Produzenten hinter dem Projekt standen. Für viele Fans wird die Absetzung überraschend kommen – unter anderem, weil zuletzt immer wieder Gerüchte um die Arbeit an der nächsten oder sogar übernächsten Staffel die Runde machten.

Schaut hier den Trailer zu The Boroughs:

The Boroughs - S01 Trailer (Deutsch) HD

Einer der Gründe für die Entscheidung wird wohl die eher schwache Performance der Serie gewesen sein. Zwar eroberte sie sofort Platz 1 der Netflix-Charts, erwirtschaftete zum Start aber eher bescheidene Werte, wie auch Deadline schreibt. In den Folgetagen brachen die Zuschauerzahlen recht schnell von 9,5 auf 3,7 Millionen Views ein. Netflix hatte vermutlich höhere Erwartungen an die neue Sci-Fi-Serie der Stranger Things-Erfinder.

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Die Duffer-Brüder wird die Absetzung womöglich weniger kümmern als viele Fans annehmen: Im Zuge ihres großen Vier-Jahres-Deals mit dem Studio Paramount planen sie aktuell ihren ersten Kinofilm.

The Boroughs dreht sich um den mürrischen Witwer Sam (Alfred Molina), der widerwillig in eine Seniorensiedlung zieht. Schnell bemerkt er, dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht: Ein monströses Wesen stiehlt den Rentnern ihre Lebenszeit und ihre Erinnerungen.