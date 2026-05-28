Was passierte mit Roman in High Potential? Die Vorlage hat das größte Mysterium der Serie schon aufgelöst

Die US-Krimiserie High Potential hat den skurrilen Charme und Unterhaltungswert ihrer französischen Vorlage gekonnt übernommen. Eine entscheidende Änderung wagt die Neuauflage aber dennoch.

Die Crime-Comedy High Potential gehört zu den absoluten Serien-Geheimtipps der 2020er-Jahre. Sie besticht mit Charme und Scharfsinn, einer charismatischen Hauptdarstellerin und natürlich jeder Menge spannender Ermittlungsarbeit. Ein weiterer Aspekt, mit dem die Disney+-Serie ihre Fans begeistert, ist das große übergreifende Mysterium, das seit Folge 1 Fragezeichen aufwirft und sich als roter Faden durch die Gesamthandlung zieht: Warum ist Morgan Gillorys (Kaitlin Olson) Freund Roman vor 15 Jahren verschwunden?

Von der französischen Serie HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ, die High Potential als Vorlage diente, braucht man derweil keine Hinweise bezüglich des Roman-Geheimnisses erwarten. Das Original lüftete dieses nämlich bereits in der 2. von insgesamt fünf Staffeln. Das US-Remake hat mittlerweile auch Season 2 beendet, setzt hingegen weiterhin auf den Mystery-Faktor rund um den vermissten Freund der Protagonistin.

High Potential geht anderen Weg als Originalserie: Das Rätselraten um Roman dauert an

Achtung, es folgen Spoiler zu High Potential und HIP!



In der ebenfalls überaus sehenswerten Vorlage HIP, die im September 2025 endete, erfuhren Hauptfigur Morgane (Audrey Fleurot) und die Zuschauer:innen in der finalen Episode von Staffel 2 die komplette Wahrheit über ihren verschwundenen Freund Romain (Xavier Hosten):

Dieser übte zusammen mit Morganes Vater Serge einen Casino-Trickbetrug aus, musste sich dafür jedoch Geld von der Mafia leihen. Als ihm die Beute abhandenkam, fürchtete er um sein und Morganes Leben, weshalb er mit Serges Hilfe seinen eigenen Tod inszenierte und sich in England eine neue Identität als Familienvater aufbaute. Da er großen Gefallen an seiner zweiten Existenz fand, kehrte er nie zurück.

Schon jetzt ist so gut wie klar, dass sich High Potential in eine andere Richtung als HIP entwickelt. Fans warten hier auch nach dem Ende von Staffel 2 immer noch auf einen physischen Auftritt Romans, dessen Präsenz im Hintergrund immerhin mittlerweile mehrfach angedeutet wurde – in den Schlussminuten des Season-Finales erstmals sogar als schemenhafte Silhouette.

Die bisherigen Erkenntnisse über Morgans damaligen Freund deuten stark auf völlig andere Beweggründe für dessen Verschwinden hin: So diente Roman als FBI-Informant und wurde plötzlich in einen ominösen Mordfall involviert, der wohl sein langjähriges Untertauchen verursachte. Es ist daher ziemlich wahrscheinlich, dass die High Potential-Macher:innen rund um Schöpfer Drew Goddard (Der Astronaut) auf eine vom Original abweichende Roman-Auflösung zusteuern.

Das Original schenkte Fans eine ziemlich schnelle, aber auch sehr traurige Auflösung. Dort wird Romain als egoistischer Mann gezeichnet, dem eine neue Familie schlicht einfacher vorkam, als zu Morgane und der gemeinsamen Tochter zurückzukehren. Nach all den Hinweisen in High Potential ist anzunehmen, dass die US-Version einen versöhnlicheren Weg gehen will.

Wann startet Staffel 3 von High Potential bei Disney+?

In der bereits bestellten 3. Staffel von High Potential wird es sicher weitere Hinweise zu Romans mysteriöser Vergangenheit geben und vielleicht könnte er sogar endlich leibhaftig in Erscheinung treten. Genauer erfahren wir das Anfang 2027, wenn die neuen Episoden der Krimiserie bei ABC bzw. hierzulande bei Disney+ Premiere feiern sollen.