"Was zur Hölle ist das denn?" Diese Yellowstone-Reaktion von Kevin Costner war nicht gespielt, sondern echt

Bei den Dreharbeiten zu Yellowstone war Kevin Costner von einem bestimmten Detail so sehr angeekelt, dass wir seine echte Reaktion in der Serie sehen können.

Yellowstone dreht sich um die Dutton-Familie und ihre Farm, die von Patriarch John Dutton geleitet wird. Den spielt Kevin Costner und die beiden scheint ein kleines, aber feines Detail zu verbinden – ihre Essens-Vorlieben. So kommt es, dass die echte Reaktion Kevin Costners perfekt in die Serie passt.

Kevin Costner hat sich bei den Dreharbeiten zu Yellowstone so hart geekelt, dass seine echte Reaktion zu sehen ist

In der Regel müssen Schauspieler:innen sich bemühen, um heftige Emotionen und Reaktionen auf die Leinwand zu bringen. Besonders praktisch ist es dabei aber natürlich, wenn sie überhaupt nicht schauspielern müssen, sondern stattdessen einfach ihre echten, ureigensten Gefühle zur Schau stellen können.

Genau das ist offenbar bei den Dreharbeiten zu Yellowstone mit Kevin Costner passiert, wie der Koch und Schauspieler Gabriel "Gator" Guilbeau gegenüber Delish Ende 2023 berichtet hat. Fünf Jahre lang war er nur für das leibliche Wohlergehen der Crew und des Casts bei den Projekten von Taylor Sheridan zuständig.

Für Yellowstone ist er dann aber auch vor die Kamera getreten, um in der Paramount-Serie einen Koch zu spielen. Dort serviert er dem Oberhaupt der Familie in einer Szene gebratenen Tintenfisch, worauf der eine ganz besonders heftige Reaktion zeigt und fragt, was zur Hölle das denn bitte sei.

Der Clou an der Geschichte ist laut Gabriel Guilbeau, dass diese Reaktion, die wir in der dritten Episode von Staffel 2 sehen können, nicht gespielt war. Kevin Costner bevorzugt nämlich laut dem Koch eher Hausmannskost wie Kartoffeln mit Fleisch. Gebratenen Oktopus würden weder John Dutton noch Kevin Costner jemals freiwillig essen.

Er hat mich mit diesem Blick angeschaut und es war eine ehrliche Reaktion, die man in der Show sieht: 'Gator, was zur Hölle ist das?'

Apropos Yellowstone: Nach dem umstrittenen Finale der Serie und diversen Spin-offs geht es jetzt bald endlich mit einem Projekt weiter, dessen Story nach der Handlung der Hauptserie einsetzt.

Zurück zum Essen: Serien-Koch Guilbeau berichtet auch davon, dass Kevin Costner eine Naschkatze sei und eine Schwäche für Süßes habe. Außerdem könne er sich vorstellen, dass der Yellowstone-Schauspieler vor ihrem Aufeinandertreffen nur von Hot-Dogs und Chili aus der Dose gelebt habe.

Sämtliche Staffeln von Yellowstone könnt ihr aktuell bei Paramount+ im Abo streamen. Staffel 1 bis Staffel 4 gibt es momentan auch bei Amazon Prime und Netflix, aber noch nicht das Finale. Dafür findet ihr bei Netflix aber zum Beispiel auch die beiden Prequel-Serien 1883 und 1923.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

