WDR ändert sein Programm aus gegebenem Anlass: Diese Kultband feiert 50. Jubiläum

Anlässlich des 50. Geburtstags der Rockband WAP ändert der WDR sein Programm und zeigt eine Dokumentation zu Ehren der Musiker.

Eigentlich ist das öffentlich-rechtliche Programm fest in der Hand der Fußball-WM, doch diesmal ändert der WDR aufgrund eines besonderen Geburtstags sein Programm.



Wegen 50. Geburtstag: WDR zeigt Doku über Kölner Rockband

1976 wurde die Rockband BAP gegründet, die die Musiklandschaft in Köln und ganz Deutschland prägte. Bekannt wurde die Band durch Hits wie "Verdamp lang her", "Do kanns zaubere" und "Kristallnaach". Von 27 veröffentlichten Alben erreichten 13 den ersten Platz der deutschen Albumcharts, was sie sogar erfolgreicher als die Beatles macht.



Deswegen zeigt der WDR heute Abend um 20:15 Uhr die passende Doku dazu: Verdamp lang her – 50 Jahre BAP. Dabei werden sowohl die Band als auch Frontmann Wolfgang Niedecken, der zudem im März seinen 75. Geburtstag feierte, näher beleuchtet.

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50 Jahre BAP: Jubiläumskonzert ist schon ausverkauft

Doch neben dem Rückblick auf 50 Jahre Bandbestehen schaut der Autor Peter Scharf auf ihr kommendes Jubiläumskonzert, das am 10. Juli 2026 im Müngersdorfer Stadion in Köln stattfinden soll. Das Konzert ist schon komplett ausverkauft und Fans müssen auf andere Termine ihrer Jubiläumstour ausweichen.



Wer die heutige Ausstrahlung verpasst, kann auf die ARD-Mediathek ausweichen, wo die Dokumentation kostenlos und on demand zur Verfügung steht. Zudem ist dort anlässlich des 75. Geburtstags von Niedecken der Konzertmitschnitt Wolfgang Niedeckens BAP Zeitreise: Live im Sartory auf Abruf verfügbar.

