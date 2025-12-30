Weder bei Netflix noch Amazon: Einer der besten Filme der letzten Jahre reißt euch das Herz heraus

Einen der berührendsten Filme der letzten Jahre gibt es weder bei Netflix noch Amazon Prime im Streaming-Abo. Stattdessen müsst ihr einen Blick in das Programm von Mubi werfen.

Als Past Lives – In einem anderen Leben im Januar 2023 beim Sundance Film Festival seine Premiere feierte, war schnell klar, dass es sich hierbei um einen ganz besonderen Film handelt. Einen Monat später eroberte das Regiedebüt der Dramatikerin Celine Song die Berlinale und wurde ebenfalls von der Kritik gefeiert.

Damit war der Siegeszug jedoch noch lange nicht vorbei. Für das Studio A24 verwandelte sich Past Lives in einen Erfolg auf ganzer Linie und schaffte es mit zwei Nominierungen (Bester Film und Bestes Originaldrehbuch) bis zu den Oscar. Wenn ihr diese Perle noch nicht gesehen habt, könnt ihr sie nun bei Mubi im Abo streamen.

Einer der besten Filme der letzten Jahre: Past Lives erzählt eine herzzerreißende Geschichte

Die Geschichte von Past Lives dreht sich um Nora (Greta Lee), deren Familie aus Südkorea ausgewandert ist, als sie noch ein Kind war. In Toronto hat sie eine neue Heimat gefunden, ehe sie es als erwachsene Frau nach New York gezogen ist. Zurücklassen musste sie dafür ihren Kindheitsfreund Hae Sung (Teo Yoo).

Hier könnt ihr den Trailer zu Past Lives schauen:

Past Lives - Trailer (Deutsch) HD

Inzwischen hat sich Nora ihr eigenes Leben aufgebaut und geheiratet. Gemeinsam mit ihrem Mann Arthur (John Magaro) lebt sie in einer beschaulichen Wohnung in New York. Als sie über Hae Sungs Facebook-Profil stolpert, kehren viele Erinnerungen an ihre Vergangenheit zurück und stellen ihr Leben auf den Kopf.

Bereits in der ersten Szene führt Celine Song die drei zentralen Figuren ihres Films zusammen, lässt uns jedoch im Unklaren, in welchem Verhältnis sie genau zueinander stehen. Danach tauchen wir in drei großen Kapiteln in Noras Geschichte ein und lernen sie an verschiedenen Punkten in ihrem Leben kennen.

Jetzt bei Mubi streamen: Past Lives bringt uns ganz dicht an die Gefühlswelten seiner Figuren heran

Menschen, die sich zueinander hingezogen fühlen, begegnen sich in großen Zeitabständen und denken über ihre Gefühle füreinander nach: Ein bisschen erinnert dieses episodische Erzählen an die Before-Trilogie von Richard Linklater. Past Lives verbeugt sich aber noch vor ganz anderen Werken aus der Filmgeschichte.

Nicht nur Linkalters schaffen bietet sich als Vergleich an. Past Lives pendelt als Mischung aus Schlaflos in Seattle und David Leans Begegnungen zwischen vertrauten Elementen von RomCom und Liebesfilm. Beeindruckend ist vor allem, wie feinfühlig Song ihre Figuren aufeinandertreffen und in einen nachdenklichen Dialog miteinander treten lässt, selbst wenn sie sich auf den ersten Blick nicht verstehen können.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.