Weder bei Netflix noch Amazon Prime: Dieser Extremfilm zeigt echte menschliche Abgründe, wie man sie selten zu sehen bekommt

Dieses Drama zeigt Jennifer Lawrence und Robert Pattinson von einer völlig neuen Seite: Die My Love zeigt die Abgründe der menschlichen Psyche und ist ab sofort im Stream erhältlich.

Sie sind das Paar des Jahres: Schon der Trailer, in dem Jennifer Lawrence und Robert Pattinson wie Tiere übereinander herfielen, sorgte im Internet für Aufmerksamkeit. Nachdem das Drama Die My Love Ende 2025 im Kino lief, erscheint es jetzt schon Ende Januar im Streaming-Abo bei Mubi.

In Die My Love verfällt ein Paar dem Chaos

Eigentlich könnte alles perfekt sein: Die Schriftstellerin Grace (Jennifer Lawrence) und ihr Freund Jackson (Robert Pattinson) ziehen in ein abgelegenes Häuschen in Montana, in dem sie ihre eigene kleine Familie gründen wollen. Abgeschieden vom Stadtleben scheinen sie die perfekten Voraussetzungen zu haben, sich ein friedliches Landleben aufzubauen – doch nichts kommt so wie geplant.

Nach der Geburt ihres Sohnes rutscht Grace immer weiter in ein psychisches Loch. Was sich zunächst noch in erdrückender Langeweile und der krampfhaften Suche nach einem Kick äußert, wird zunehmend zu einer Belastung für die junge Familie. Jackson ist immer weniger Zuhause, woraufhin Grace in sexuellem Frust und Wut ertrinkt.

Die Zusammenstöße des Paares werden immer heftiger, bis Grace für sich selbst und ihr Umfeld zur Gefahr wird. Zwei Stunden lang verfolgen wir einen Höllenritt durch die menschliche Psyche, der zwischen plötzlichen emotionalen Ausbrüchen und quälender Langeweile hin und her pendelt – und schließlich in einem feurigen Inferno mündet, das sprachlos zurücklässt.

Durch die Hölle der Depression mit Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence, die sich in den letzten Jahren längst aus ihrer Rolle in Tribute von Panem heraus entwickelt hat, wird zum Dreh- und Angelpunkt dieses psychischen Thrillers. Gemeinsam versinken wir mit ihr in einem Strudel aus dröhnender Langeweile, der immer wieder von heftigen Abstürzen zerrissen wird. Ihre Wut, ihre Verzweiflung und ihre Verwirrung steigern sich in endlosen Kreisen – das ist intensiv, wird mitunter aber nicht nur für ihren Partner Jackson ermüdend.

Der Film setzt seinen Punkt unerbittlich und kompromisslos durch: Postnatale Depressionen sind eine Tortur für die Betroffenen und ihr Umfeld, und werden dennoch häufig totgeschwiegen. Ein wichtiges Thema – aber abgesehen von dieser Message sorgt Die My Love für wenig Ablenkung. Wer sich nicht auf die Stimmung einlassen kann, geht eher ausgebrannt aus der Erfahrung.

Die My Love war ein voller Kritiken-Erfolg

Während ihre Charaktere den Absturz ins Chaos durchleben, hatten die erstmaligen Co-Stars offenbar privat offenbar viel Spaß, als Lawrence Pattinson bei einem Besuch mit Müll fütterte. Geschichten wie diese sind vermutlich das Unterhaltsamste an der schweren Kost des Films – in den Kritiken, etwa auf Rotten Tomatoes , fuhr der Film jedoch starke Rückmeldungen ein.

Bei den Kritiker:innen erzielte Die My Love hier einen starken Score von 74 Prozent – bei privaten Zuschauer:innen jedoch nur ein maues Ergebnis von 46 Prozent. Welcher Meinung ihr euch anschließt, könnt ihr nun herausfinden: Das Drama startet ab sofort im Streaming-Abo bei Mubi.