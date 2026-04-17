Weder bei Netflix noch bei Amazon: Absurder Serienkiller-Film mit Steve Buscemi wirft euch komplett aus der Bahn

Was passiert, wenn ein erfolgloser Autor mit Eheproblemen auf einen Serienkiller trifft? Die Antwort ist absurder, als ihr denkt, und kann derzeit als Serienkiller-Film gratis gestreamt werden.

Wenn die Prämisse eines Filmes schon so klingt, als wäre sie ein schlechter Scherz, dann kann das nur schiefgehen oder grandios werden. Eine abstruse Idee wird hier mit schwarzem Humor und einer guten Portion Action in den Mixer geworfen. Herausgekommen ist ein überraschendes Highlight.

Der Psycho-Coach im Stream: Ein Serienkiller als Inspiration und Eheberater

Der Psycho Coach – Mörderische Therapie erzählt vom Schriftsteller Keane (John Magaro), bei dem gerade so ziemlich alles schief läuft. Sein neuester Roman kommt seit vier Jahren nicht voran und so langsam hat auch seine Ehefrau genug von ihm. Doch dann begegnet er zufällig einem Serienkiller (Steve Buscemi), der seine Rettung sein könnte.

Jener Killer hört auf den Namen Kollmick und kommt genauso merkwürdig daher, wie es sein Name vermuten lässt. Durch seine mörderische Vergangenheit will er Keane beim Schreiben helfen. Blöd nur, dass seine (Noch-)Ehefrau Suzie (Britt Lower) die beiden zusammen sieht. Kurzerhand muss er auch noch als Eheberater herhalten, wobei Suzie bald um ihr eigenes Wohl fürchtet.

Wenn ihr jetzt nur noch Fragezeichen im Kopf habt, dann seid ihr ganz genau da, wo euch der Film haben will. Der Psycho-Coach ist ein einziger Fiebertraum. Ein unwahrscheinliches Ereignis reiht sich an das nächste. Es ist kaum vorhersehbar, was im nächsten Augenblick passiert.

Weder bei Netflix noch bei Amazon: Der Psycho-Coach ist actionreich, humorvoll und vor allem: unberechenbar

Diese absurd schräge Mischung aus Action und Situationskomik erinnert immer wieder stark an die Filme der Coen-Brüder wie beispielsweise Fargo. Nicht ganz unschuldig ist bei dem Eindruck natürlich Steve Buscemi, der im Kultfilm aus dem Jahr 1996 einen mörderischen Komplizen spielte.

Auch in Der Psycho-Coach sorgt Buscemis Anwesenheit für urkomische Momente. Aber auch John Magaro und Severance-Star Britt Lower machen extrem viel her. Gerade im letzten Drittel spitzen sich die Ereignisse weiter zu und es entsteht eine geniale Chemie zwischen den Darsteller:innen.

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Durch die abstrusen Wendungen hat mich Der Psycho-Coach etliche Male eiskalt erwischt. Der Film ist perfekt für einen lockeren Filmabend und durch die Laufzeit von 102 Minuten auch durchaus kurzweilig. Ich hätte mir sogar eher noch zehn bis 15 Minuten mehr gewünscht für ein etwas wuchtigeres Finale. Gerade da man den Film aktuell in der ARD Mediathek gratis streamen kann, eine Top-Empfehlung.