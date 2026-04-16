Weder bei Netflix noch bei Amazon: Der vielleicht beste neue Film, den ihr aktuell streamen könnt

Letztes Jahr im September startete der Film zum Ausklang des Sommers im Kino. Jetzt gibt es ihn erstmals im Streaming-Abo: Bei Mubi könnt ihr euch den wundervollen Miroirs No. 3 anschauen.

Alle paar Jahre beglückt Christian Petzold das deutsche Kino mit einem neuen Film. Wobei von Film eigentlich keine Rede mehr sein kann. Die Werke des heisigen Regisseurs und Drehbuchautors fühlen sich inzwischen wie Gedichte an, die mit verblüffender Leichtigkeit vorgetragen werden und lange nach dem Abspann nachhallen.

Undine und Roter Himmel waren bereits solche Filme. Nun hat Petzold die lose Trilogie komplettiert: Nach den Elementen Wasser und Feuer widmet er sich in Miroirs No. 3 dem Element der Luft und führt uns zu sanften Klavierklängen von Ravel und Chopin in ein kleines Landhaus in der Uckermark, wo die Zeit stehengeblieben ist.

Jetzt könnt ihr den Film bei Mubi im Abo streamen.

Erstmals im Streaming-Abo: Christian Petzolds wundervoller Miroirs No. 3 mit Paula Beer

Eigentlich war Laura (Paula Beer) mit ihrem Freund unterwegs. Als sie wieder zu sich kommt, findet sie sich in einem Autowrack wieder. Um sie herum: der Tod – und bald jede Menge Blaulichter. Außer ein paar Schrammen hat Laura zum Glück nichts abbekommen. Trotzdem stolpert sie etwas benommen durch die Gegend.

Betty (Barbara Auer), die den Unfall von ihrem Haus aus gesehen hat, nimmt die junge Frau bei sich auf – und stellt sie bald auch den weiteren Mitgliedern ihrer Familie vor: Ehemann Richard (Matthias Brandt) und Sohn Max (Enno Trebs). Nach ein paar Tagen fühlt sich Laura hier tatsächlich sehr wohl und geborgen.

Dennoch gibt es eine Sache, die immer wieder für Irritation sorgt. Ein Geheimnis, von dem nur Betty, Richard und Max wissen. Laura spürt, dass irgendetwas nicht stimmt und ihre Ankunft ein gewaltiges, unheimliches Gefühl in der Familie ausgelöst hat. Wo ist sie nur hineingeraten? Muss sie sich überhaupt Sorgen machen?

Petzold spielt tatsächlich ein paar Mal mit der Möglichkeit, dass sich sein melancholischer Sommerfilm in einen Backwood-Slasher à la Texas Chainsaw Massacre verwandeln könnte. Ihr müsst jedoch keine Angst haben: Miroirs No. 3 wartet mit keinem bösen Twist, der euch vor Angst nie wieder schlafen lässt – im Gegenteil.

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Miroirs No. 3: Ein Film, der sich schwerelos und gleichzeitig zutiefst melancholisch anfühlt

Genauso wie in den anderen Filmen der Trilogie baut Petzold mühelos mit nur wenigen Hangriffen Empathie für jede Figur im Bild auf. Vorsichtig nähert er sich verletzten Seelen und erforscht neben ihrem Schmerz auch die verborgenen Sehnsüchte, die sie in ihrem Inneren mit sich tragen – und gerne auch mit dem Fahrrad spazieren fahren.

Obwohl Miroirs No. 3 ein auf emotionaler Ebene sehr tiefschürfender Film ist, erdrückt er einen nie mit der Last eines bedeutungsschwangeren Dramas. Oft legt sich ein feiner Humor über die ausklingenden Sommertage, mitunter sogar eine Schwerelosigkeit im Erzählen, die nur ein Großmeister der bewegten Bilder beherrscht.

Nach über drei Dekaden, in denen Petzold ein Kino geschaffen hat, das man in seinen Texturen förmlich spüren kann, stehen die 86 Minuten von Miroirs No. 3 wie die Essenz dieses Schaffens da – völlig befreit von aufwendigen Historiensettings wie Phoenix oder den von Spurensuchen getriebenen Kriminalfällen seiner Polizeirufe.

Noch ein Streaming-Tipp: Eine der unterhaltsamsten Abenteuerreihen im Abo

Miroirs No. 3 ist ein dermaßen reduzierter Film, dass man ihn leicht übersehen kann. Doch wenn man eintaucht in diese zärtliche, filmische Brise, offenbart sich einem ein riesiges Werk, in dem man ewig versinken kann. Wie eben in eine Erinnerung an den Sommer, die so reich ist, dass sie einen über die kältesten Wintertage trägt.

Miroirs No. 3 könnt ihr seit dem 18. März 2026 bei Mubi im Abo streamen.