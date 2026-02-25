Wednesday-Fans können Staffel 3 nicht abwarten – und bringen diesen Ersatz in die Netflix-Charts

Fans der Netflix-Serie Wednesday müssen sich derzeit in Geduld üben, denn Staffel 3 lässt auf sich warten. Doch offenbar haben sie direkt beim selben Streamer eine Alternative entdeckt.

Wann die 3. Staffel von Wednesday bei Netflix an den Start gehen wird, ist noch nicht ganz raus. Vor 2027 sollte aber nicht damit gerechnet werden, weshalb Fans des Addams-Clans nun erstmal auf dem Trockenen sitzen. Zumindest, was die Serie über die morbide Tochter angeht. Bei einem Franchise, das bereits 1938 (!) mit dem Comic von Charles Addams begann, gibt es allerdings einiges an Alternativen.

Eine davon ist das Animations-Sequel Die Addams Family 2, das es jetzt sogar auf Platz 5 der Film-Charts von Netflix geschafft hat. Für den ersten Teil müsst ihr euch allerdings an MGM+ oder MagentaTV wenden.

Die Addams Family 2 auf Netflix: Wednesday beim Familienurlaub mit ihrer Gruselsippe

In Die Addams Family 2 planen Morticia (Charlize Theron) und Gomez (Oscar Isaac) einen gemeinsamen Familienurlaub im Leichenwagenwohnmobil. Der Grund: Die Kinder interessieren sich kaum noch für familiäre Angelegenheiten und vor allem Wednesday (Chloë Grace Moretz) entfremdet sich immer mehr von den anderen Addams'. Doch der Ausflug, bei dem die Tochter immerhin ihre Voodoo-Puppen-Künste an den Niagara-Fällen ausüben kann, endet bald im ausgegorenen Chaos.

Lasst euch aber von der erneuten Chart-Positionierung des Films nicht blenden. Im Gegensatz zu den kultigen Live-Action-Filmen Die Addams Family und Die Addams Family in verrückter Tradition kamen die beiden Animationsfilme von Greg Tiernan und Conrad Vernon nur mäßig bei Kritik und Publikum an. Rotten Tomatoes attestiert für Teil 2 einen schwachen Review-Score von gerade mal 28 Prozent. Dafür gab es von der Moviepilot-Community immerhin eine 5,4 nach 107 Bewertungen.

Bevor man also komplett ohne Addams-Amüsement bleibt, lohnt sich vielleicht ein Blick auf Die Addams Family 2, wenn man sowieso schon ein Netflix-Abo hat.

Und falls euch doch mehr nach den beiden 90er Jahre-Realfilmen über die Addams Family ist, findet ihr beide Teile von Regisseur Barry Sonnenfeld beim Streaming-Dienst Paramount+ im Abo.