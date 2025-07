Wednesday hat großen Kritikpunkt aus Staffel 1 immer noch nicht geändert – die Staffel 2-Trailer beweisen es

Ein großer Kritikpunkt in Wednesday Staffel 1 war das wenig gruslige Design des Monsters Hyde. In Staffel 2 scheint es ohne Änderung zurückzukehren.

2022 eroberte Wednesday das Streaming-Programm bei Netflix im Sturm und begeisterte zahlreiche Serienfans mit einem neuen Anstrich für die Addams Family-Kultfigur mitsamt düsterer Schul-Ermittlung und morbidem Humor. Ein massiver Kritikpunkt hielt sich unter Fans damals jedoch hartnäckig, denn das CGI-Monster Hyde wurde von vielen nur müde belächelt. In Staffel 2 scheint es nun ohne große Veränderung zurückzukehren.

Monster Hyde sorgte in Wednesday Staffel 1 für Gelächter

Die Vergleiche führten damals von Scooby-Doo bis hin zum Videospiel Plants vs. Zombies: Das große, böse Monster in Wednesday Staffel 1 hat nur den wenigsten Zuschauer:innen wirklich Angst gemacht und erinnerte eher an die schaurig-süßen Fabelwesen aus dem Kinderprogramm. Die Hoffnung war, dass die Netflix-Serie für Staffel 2 in Sachen Design womöglich nochmal eine Schippe drauflegt. Immerhin hat Jenna Ortega bereits mehrfach angekündigt, die kommende Season wolle mehr "Horror" und "Action" bieten.

Schaut hier den Trailer zu Wednesday Staffel 2:

Wednesday - S02 Trailer (Deutsch) HD

In den ersten Bewegtbildern zu Wednesday Staffel 2 scheint das jedoch nicht Monster Hyde zu betreffen. Tyler Galpins (Hunter Doohan) monströse Gestalt sieht sowohl im ersten Teaser, als auch im ersten Trailer noch immer so aus wie in Staffel 1. Zugegeben, die ersten Blicke auf den Bösewicht sind noch nicht umfangreich ausgefallen. Doch scheinen die Wednesday-Macher:innen weitgehend hinter ihrem Hyde-Design zu stehen.

Eine große Änderung hätte sicherlich zu Kontinuitätsproblemen geführt – darüber hinaus schreckt ein sehr grusliges Monster womöglich jüngere oder ängstlichere Zuschauer:innen ab. Gleichzeitig werden andere womöglich gerade durch den fehlenden Gruselfaktor dazu verleitet, wegzuschalten. "Wie soll ich das ernst nehmen?", hieß es damals immerhin von gleich mehreren Fans auf Twitter:

Wir dürfen gespannt sein, wie Staffel 2 tatsächlich mit seinem großen Monster umgeht. In wenigen Wochen erfahren wir die Antwort.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix?

Wednesday wird in zwei Teilen bei Netflix eintreffen. Teil 1 startet am 6. August 2025 beim Streamer, Teil 2 folgt am 3. September. Alle wichtigen Infos zu Wednesday Staffel 2 könnt ihr bis dahin hier nachlesen. Und wenn ihr euch die Wartezeit mit ein paar anderen Serien vertreiben wollt, hört doch mal in unseren Podcast rein:

