Wednesday Staffel 2 muss die erste große Niederlage einstecken

Mit Staffel 1 wurde Wednesday zur meistgeschauten englischsprachigen Netflix-Serie aller Zeiten. Staffel 2 muss nun eine bittere Niederlage einstecken.

Mit über 252 Millionen Views und 1,7 Milliarden geschauten Stunden wurde die 1. Staffel von Wednesday Ende 2022 zur zweitmeistgeschauten Netflix-Serie aller Zeiten und im englischsprachigen Bereich sogar zur meistgeschauten Serie des Streamers. Staffel 2 wurde demnach von Millionen Fans heiß erwartet, hatte jedoch ein schweres Los zu tragen – denn der Druck, an diesen unglaublichen Erfolg anzuknüpfen, war hoch.

Wie erste Berichte nach dem Eintreffen von Staffel 2 Teil 2 bei Netflix zeigen, musste die Serie in den Streamingzahlen nun einen massiven Rückgang verbuchen.

Wednesday Staffel 2 Teil 2: Trotz Platz 1 in den Charts viel weniger Zuschauer:innen

Wie Variety berichtet, schalteten bei der Staffel 2-Rückkehr innerhalb der ersten Woche beinahe nur halb so viele Menschen ein, wie es noch bei dem Staffelauftakt der Fall war. Die ersten vier Folgen von Staffel 2 sind am 6. August 2025 bei Netflix eingetroffen und konnten in der ersten Woche starke 50 Millionen Views verbuchen, was etwa den Startzahlen von Staffel 1 entspricht.

Die letzten vier Folgen von Staffel 2 haben das Streaming-Programm am 3. September erreicht und konnten innerhalb der ersten Woche nur 28,2 Millionen Menschen vor die Bildschirme ziehen. Das ist ein Rückgang von 43,6 Prozent.

Dennoch ist die Staffel 2-Rückkehr in 91 Ländern auf Platz 1 der Charts geschossen und steht laut FlixPatrol in 80 Ländern noch immer an der Spitzenposition. Das Interesse an der Fanatsy-Horror-Serie mit Jenna Ortega scheint demnach weiterhin zu bestehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Publikumszahlen in den nächsten Wochen weiterentwickeln und ob Staffel 2 letztendlich auch ihren Weg in die englischsprachige All Time Top 10 bei Netflix schafft.

Diese sieht laut aktuellem Stand folgendermaßen aus:

Staffel 3 ist für Wednesday bereits bestellt

Das Vertrauen von Netflix in die Marke Wednesday ist darüber hinaus weiterhin ungebrochen. So wurde die Serie noch vor dem Start von Staffel 2 um eine 3. Staffel verlängert. Diese könnte laut aktuellen Berichten noch ab Ende dieses Jahres gedreht werden.

Außerdem plant der Streamer mit den Serienschöpfern um Al Gough und Miles Millar eine Spin-off-Serie aus dem Wednesday-Universum, die sich um ein anderes Mitglied der Addams Family drehen soll. Onkel Fester-Darsteller Fred Armisen erklärte kürzlich gegenüber Deadline , dass eine Serie über seine Figur im Gespräch sei.

