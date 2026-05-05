Wednesday Staffel 3 kann nicht schnell genug kommen: Catherine Zeta-Jones will diese Hollywood-Legende als Cousin dabeihaben

Der Cast von Wednesday ist vollgepackt mit fantastischen Stars verschiedener Generationen. Platz für mehr Legenden ist allerdings immer noch.

Als Morticia Addams spielt Catherine Zeta-Jones eine wichtige Rolle in Wednesday. In der 2. Staffel wurde ihre Rolle sogar noch größer und weitere Familienmitglieder waren zu sehen. Dennoch gibt es viele Figuren aus dem Kreis der Addams Family, die noch nicht aufgetreten sind. Catherine Zeta-Jones hätte eine Idee für die Besetzung eines prominenteren Familienmitgliedes: Wie wäre es mit Danny DeVito als Cousin Itt?

Danny DeVito würde sehr gut in die Welt von Wednesday passen – aber würde ihm das auch gefallen?

Den Vorschlag, Danny DeVito als Cousin Itt zu casten, hat Catherine Zeta-Jones ihrem Mann Michael Douglas zuerst unterbreitet. Douglas und DeVito sind schon seit Jahren eng befreundet. Bei einem Netflix-Event teilte sie Variety gegenüber ihre Gedanken dazu:

Ich kann mir nicht erklären, dass Danny DeVito noch nicht gecastet wurde.

Für sie scheint es absolut auf der Hand zu liegen, dass DeVito die perfekte Wahl für Cousin Itt ist. Itt ist ein Familienmitglied, das sich vor allem dadurch auszeichnet, vollständig von seinem Haupthaar verdeckt zu werden. Dazu trägt Itt normalerweise einen Hut und eine Sonnenbrille. Viel Text hat Itt in der Regel auch nicht. Meistens hört man nur ein hohes Kauderwelsch von ihm.

Auf dem roten Teppich ließ Zeta-Jones aber auch durchblicken, dass sie sich unsicher ist, ob DeVito selbst so begeistert von der Idee wäre:

Er wird mich dafür umbringen. Er wird sagen ‘Klar, die werden mich casten und mein Gesicht mit Haaren verdecken. Danke für den Vorschlag, Catherine.’

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DeVito wäre in jedem Fall eine gute Wahl, um den Cast von Wednesday zu verstärken. Nicht nur ist er ein Schauspieler mit dramatischem und komödiantischem Talent. Er hat auch in Batmans Rückkehr bereits mit Tim Burton zusammengearbeitet. Und nach dem Auftritt von Lady Gaga in Staffel 2 freuen wir uns natürlich auf mehr grandiose Gaststars in der Serie.