Wednesday-Star verplappert sich: Kommt Staffel 3 viel später als gedacht?

Wednesday-Fans warten gespannt auf Staffel 3 der Netflix-Serie mit Jenna Ortega. Die könnte uns nun womöglich später erreichen, als bisher angenommen.

Fast drei Jahre mussten Wednesday-Fans auf Staffel 2 der beliebten Netflix-Serie mit Jenna Ortega warten, bis die neuen Folgen im Sommer dieses Jahres endlich beim Streamer eingetroffen sind. Dass die Wartezeit bis Staffel 3 diesmal nicht so lange ausfällt, wagten Fans bisher kühn zu hoffen und sollten den ersten Berichten nach auch Recht behalten. Demnach sollte die Produktion bereits Ende November 2025 in Irland wieder aufgenommen werden.

Ende November ist gekommen und vorübergegangen und von tatsächlichen Drehstartberichten fehlte jedoch jegliche Spur. Wann es stattdessen losgehen soll, plauderte Gomez-Darsteller Luis Guzmán jetzt allerdings bei einem Q&A aus.

Wednesday Staffel 3 soll im Februar 2026 in Produktion gehen

Wie What's on Netflix berichtet, soll die 3. Staffel von Wednesday im Februar 2026 in Produktion gehen. Luis Guzmán bestätigte den Zeitraum offenbar kürzlich bei einem Live-Q&A, woraufhin What's on Netflix das Datum durch weitere Quellen bestätigen konnte.

Wie genau sich der Produktionsstart auf die Veröffentlichung bei Netflix auswirkt, kann aktuell nur gemutmaßt werden, doch gibt der Produktionsverlauf von Staffel 2 daraufhin womöglich einen Hinweis. Von Drehstart bis Netflix-Start sind damals rund 18 Monate vergangen. Gehen auch bei Staffel 3 etwa eineinhalb Jahre ins Land, bevor die neuen Folgen bei Netflix erscheinen, können wir mit diesen womöglich etwa ab August 2027 rechnen. Damit würde Staffel 3 genau zwei Jahre nach Staffel 2 erscheinen.

Eva Green als Tante Ophelia: Wednesday Staffel 3 kommt mit namhaftem Neuzugang

Worum genau sich die 3. Staffel von Wednesday drehen wird, wird aktuell noch unter Verschluss gehalten. Doch dürfen wir davon ausgehen, dass sich Jenna Ortegas titelgebende Antiheldin darin in ein neues übernatürliches Abenteuer stürzen wird, das maßgeblich mit ihrer mysteriösen Tante Ophelia zusammenhängt. Im Staffel 2-Finale wurde enthüllt, dass Ophelia sich in Hesters (Joanna Lumley) Keller befindet und Mordgelüste an ihrer Nichte Wednesday hegt.

Nachdem gemutmaßt wurde, ob womöglich Lady Gaga oder Morticia-Darstellerin Catherine Zeta-Jones in die heiß erwartete Rolle schlüpfen würden, wurde vor wenigen Wochen enthüllt, dass Eva Green den Part übernehmen wird. Weitere Neuzugänge wurden für die kommenden Folgen noch nicht bestätigt.

