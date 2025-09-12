Wednesday Staffel 3 muss 6 Fragen beantworten: Ophelia, Enid, Capris Hyde-Gruppe & mehr

Die 2. Staffel von Wednesday hat uns mit vielen offenen Fragen hinterlassen. Was wird aus Enid? Wer steckt hinter Tante Ophelia? Und was hat Isadora Capri vor?

Nach einer fast dreijährigen Wartezeit ist die 2. Staffel von Wednesday endlich bei Netflix eingetroffen und hat die von Jenna Ortega gespielte Addams Family-Tochter in neue Mysterien an der Nevermore Academy verstrickt. Nach acht Folgen und vielen turbulenten Ereignissen bleiben jedoch einige Fragen offen, die bereits jetzt die Weichen für Staffel 3 stellen. Wir haben die wichtigsten Fragen für euch zusammengefasst.

Frage 1: Was hat Tante Ophelia vor?

Die 2. Staffel hat uns bereits früh das Mysterium um Tante Ophelia vorgestellt. Wednesday erfährt von ihrer Mutter Morticia (Catherine Zeta-Jones), dass Ophelia die gleiche Gabe wie sie besitzt und es damit übertrieben hat. Deshalb landete sie für einige Zeit in der Einrichtung von Willow Hill. Zahlreiche Fans sind daher davon ausgegangen, dass Ophelia unter den Insass:innen gewesen sei, die Wednesday am Ende von Teil 1 aus Willow Hill befreit. Wie sich in Teil 2 herausstellt, war die dafür infrage kommende Person jedoch Tylers Mutter Francoise (Frances O'Connor).

Tante Ophelia hat jedoch später noch ihren Auftritt – und zwar in der allerletzten Folge. Morticia händigt Wednesday Ophelias Tagebuch aus und möchte, dass Wednesday mehr über ihre verlorene Schwester erfährt. Wednesday hat daraufhin eine Vision von Ophelia in einem Keller.

Kurz darauf sehen wir, wie Hester (Joanna Lumley) in ihren Keller hinabsteigt und sich hinter einer geheimen Tür tatsächlich Ophelia verbirgt. Sie hat die verheißungsvollen Worte "Wednesday muss sterben" auf ihre Zellenwand geschrieben. Welches Hühnchen genau sie mit Wednesday zu rupfen hat und warum Hester sie in ihrem Keller versteckt, müssen wir in Staffel 3 erfahren.

Frage 2: Erhält Wednesday ihre Gabe zurück?

Dass Wednesday in Folge 8 eine Vision von Tante Ophelia hat, deutet darauf hin, dass sie ihre Gabe zurückerlangt. Gleichzeitig hat sich ihre temporäre Wegweiserin Larissa Weems (Gwendoline Christie) von ihr verabschiedet, da Wednesday ihre Unterstützung nicht mehr benötige. Dennoch wissen wir nicht, ob Wednesday ihre Gabe nun vollständig kontrolliert oder der Weg dahin noch immer steinig ist.

Frage 3: Was wird aus Enid?

In Folge 8 verwandelt sich Enid (Emma Myers) ohne die Präsenz eines Vollmonds in einen Werwolf, um Wednesday zu retten. Damit riskiert sie, für immer in Werwolfform stecken zu bleiben und sich nie mehr zurückverwandeln zu können, da das der Fluch eines Alpha-Werwolfs ist. Fortan wird sie von ihren Artgenossen geächtet und gejagt. Also flieht sie nach Norden und versteckt sich in Kanada, wohin Wednesday und Fester (Fred Armisen) sich schließlich aufmachen, um sie zu suchen.

Staffel 3 muss in diesem Zusammenhang nun gleich mehrere Fragen beantworten: Werden Wednesday und Fester Enid finden? Wird sie nach Jericho zurückkehren können? Und wird sie sich je wieder zurückverwandeln? Im Moviepilot-Interview erklärte Emma Myers bereits, dass sie inständig hoffe, dass Enid sich in Staffel 3 zurückverwandeln wird – und nannte dafür ein höchst überzeugendes Argument:

Ich hoffe es. Wenn nicht, dann werde ich in Staffel 3 nicht dabei sein [lacht]. Wir werden sehen.

Frage 4: Was geschieht mit Capris Hyde-Gruppe?

Wir erfahren während der Staffel, dass Isadora Capri (Billie Piper) einst einen Hyde geliebt und dieser sie fast getötet hat. In der letzten Folge lädt Capri Tyler (Hunter Doohan) schließlich in eine Gruppe ein, in der er überleben könne, ohne einen neue:n Master:in zu haben. Weiter erklärt sie, dass ihr eigener Vater ein Hyde gewesen ist.

Staffel 3 muss beantworten, was es genau mit Capris Hyde-Gruppe auf sich hat und welche Rolle sie dabei tatsächlich spielt. Hat sie Tyler angelogen, als sie ihm versicherte, sie wolle nicht seine neue Masterin sein? Wie viele Hydes sind schon Teil dieser Gruppe und in welcher Beziehung stehen sie zueinander und zu Capri? Und wird Tyler als Teil der Gruppe schließlich geläutert – oder gefährlicher als je zuvor?

Frage 5: Wer übernimmt die Schulleitung in Nevermore?

Die Schulleiter:innen-Position an der Nevermore Academy entwickelt sich so langsam zur Lehrer:in für Verteidigung gegen die dunklen Künste-Position in der Harry Potter-Reihe: Die jeweiligen Vertreter:innen überleben darin nur ein Schuljahr. Nachdem Larissa Weems am Ende von Staffel 1 getötet wurde und nun lediglich als Geist in die Handlung zurückkehren kann, hat es in Staffel 2 auch den amtierenden Schulleiter Barry Dort (Steve Buscemi) getroffen.

Der Posten ist zum Staffelende also unbesetzt und muss in Season 3 gefüllt werden. Doch wer könnte die Nachfolge antreten? Im Interview mit Netflix erklärte Co-Serienschöpfer Alfred Gough dahingehend: "Ihr werdet sehr überrascht sein."

Frage 6: Wann kommt Wednesday Staffel 3?

Die vielleicht brennendste Frage um Staffel 3 ist, wann wir mit ihr bei Netflix rechnen können. Die gute Nachricht: Eine 3. Staffel wurde für Wednesday längst bestätigt. Aktuellen Berichten zufolge soll die Produktion der neuen Folgen sogar noch Ende dieses Jahres in Irland wieder aufgenommen werden.

Sollte die Staffel wie Season 2 etwa 16 Monate nach Drehstart erscheinen, können Fans womöglich bereits ab Frühjahr 2027 mit Nachschub bei Netflix rechnen. Ob das so passiert, bleibt vorerst jedoch abzuwarten.

Podcast zu Netflix’ Wednesday-Rückkehr in Staffel 2

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix’ Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben, den Netflix am 3. September 2025 zeigt.

