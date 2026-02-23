Erster Teaser zu Wednesday Staffel 3 enthüllt Stranger Things-Star in neuer Rolle – es musste einfach passieren

Die 3. Staffel von Wednesday bekommt noch mehr prominenten Zuwachs: Der erste Teaser kündigt einen Stranger Things-Star für die Netflix-Fortsetzung an, der nicht perfekter passen könnte.

Lange bevor Winona Ryder als stets besorgte Mutter Joyce Byers in Stranger Things ihre Karriere von Neuem entflammen konnte, gelang der Schauspielerin 1988 ihr großer Durchbruch als ikonisches Goth-Girl Lydia Deetz in Tim Burtons Horrorkomödie Beetlejuice. Die Rolle erinnert stark an jene der Wednesday Addams in den Comics von Charles Addams sowie den zahlreichen Bewegtbildadaptionen inklusive der Netflix-Serie mit Jenna Ortega.

Wer also würde besser in diese Welt hineinpassen als Winona Ryder höchstselbst? Richtig, niemand. Spätestens seitdem Ryder gemeinsam mit Jenna Ortega für die Fortsetzung Beetlejuice Beetlejuice vor der Kamera stand, träumen Fans von einer Rolle für Ryder in Wednesday. Jetzt hat Netflix unsere Gebete tatsächlich erhört.

Casting-Hammer bei Wednesday Staffel 3: Winona Ryder stößt zur Netflix-Serie

Wie der erste Teaser zu Wednesday Staffel 3 zeigt, wird Winona Ryder als Gast-Star in der Netflix-Fortsetzung auftauchen. Demnach wird sie in mehreren Episoden der kommenden Season zu sehen sein. Ihre Figur trägt den Namen Tabitha – was genau hinter der neuen Rolle steckt, zeigt der Teaser hingegen noch nicht.

Seht hier den Teaser zur Besetzung von Wednesday Staffel 3:

Wednesday - S03 Ankündigungs-Teaser Besetzung (Deutsch) HD

Damit wird Ryder mit ihrem langjährigen Kollaborateur und Regisseur Tim Burton wiedervereint, mit dem sie im Laufe ihrer Karriere bereits fünf Projekte verwirklichte. So stand sie außer in Beetlejuice und dem Sequel auch in Edward mit den Scherenhänden für Burton vor der Kamera. In Burtons Animationsfilm Frankenweenie lieh sie der Figur Elsa Van Helsing ihre Stimme. Darüber hinaus inszenierte der Regisseur sie in dem Musikvideo Here With Me der Rockband The Killers.

In Beetlejuice Beetlejuice kam sie dazu in Berührung mit den beiden Wednesday-Schöpfern Alfred Gough und Miles Millar, die für das Drehbuch der Fortsetzung verantwortlich zeichneten. Die beiden gaben sich gegenüber Deadline begeistert über Ryders kommenden Wednesday-Auftritt:

Wenn es um Außenseiter geht, ist Winona Ryder die GOAT [Greatest Of All Time, auf Deutsch: Größte aller Zeiten]. Ihre legendäre Partnerschaft mit Tim Burton hat einige der unvergesslichsten Charaktere des Kinos hervorgebracht. Wir haben es geliebt, mit ihr bei Beetlejuice Beetlejuice zu arbeiten und könnten uns nicht mehr freuen, sie in Nevermore willkommen zu heißen.

Noch mehr Neuzugänge für Wednesday Staffel 3 bei Netflix

Winona Ryder ist damit der zweite äußerst namhafte Neuzugang für die kommende Wednesday-Staffel. Vor wenigen Monaten wurde enthüllt, dass Eva Green (Penny Dreadful) in der viel diskutierten Rolle von Wednesdays Tante Ophelia zum Hauptcast stoßen wird. Wie der Teaser verkündet, dürfen wir darüber hinaus mit folgenden bekannten Gesichtern rechnen:

Neben Ryder und Green stoßen darüber hinaus folgende Neuzugänge zum Cast:

Dazu wurde eine weitere große Rolle mit einem Fragezeichen angeteast. Wir dürfen also gespannt sein, welcher Name bald womöglich noch für Wednesday Staffel 3 enthüllt wird.

Wie der Teaser weiterhin bestätigt, haben die Dreharbeiten zu Staffel 3 nun offiziell in Irland begonnen. Wann die Wednesday-Fortsetzung bei Netflix erscheinen wird, steht dagegen noch nicht fest. Wir rechnen mit einem Start der neuen Folgen ab Sommer 2027.

