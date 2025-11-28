Wednesday Staffel 3 wird fantastisch: Die Serie hätte keine perfektere Tante Ophelia bekommen können

Tim Burton erweitert den Wednesday-Cast erneut um eine Veteranin der düsteren Abendunterhaltung. Warum die Besetzung unbestritten perfekt ist? Lest mal weiter.

Wednesday-Fans müssen nach einer enorm unterhaltsamen 2. Staffel erst einmal eine Durststrecke durchleben. Doch inmitten dieser Wüste gab es gute Neuigkeiten: Eine der wichtigsten Rollen der Serie tritt in Staffel 3 endlich in Erscheinung. Tante Ophelia wurde angedeutet und prompt genial besetzt.

Einigen dürfte bei den Neuigkeiten, dass Penny Dreadful- und James Bond 007 - Casino Royale-Star Eva Green in die Rolle von Wednesdays Tante schlüpfen wird, das Herz aufgegangen sein. Für all diejenigen, die noch zweifeln, folgt nun eine kleine Liebeserklärung und zu 100 Prozent wissenschaftliche (!) Analyse.

Im Großen und Ganzen gilt für viele Filmfans sowieso: Mehr Eva Green bedeutet mehr Glückshormone. Green hat eine unvergleichliche Präsenz und Charisma für zehn. Aber darüber hinaus ist sie die einzig wahre Besetzung für Ophelia. Denn ihr bisheriger Werdegang ist eine 1A-Bewerbung für die Rolle.

Eva Green hat sich schon vor Wednesday an der Seite von Tim Burton bewiesen

Filmemacher Tim Burton neigt dazu, sich in Sachen Darsteller:innen seine Musen zu suchen und auch immer wieder zu ihnen zurückzukehren. Glücklicherweise zählt Eva Green nach Dark Shadows, Die Insel der besonderen Kinder und Dumbo offenbar auch dazu. Eine gute Wahl, die er gerne wiederholt treffen darf.

Was auch immer man von Burtons Vampirkomödie Dark Shadows halten mag – Green war eines der Highlights darin. Hier bewiesen beide, wie wundervoll sie zusammenarbeiten können, um einen herrlich verdrehten Charakter zu schaffen.

Greens Angelique ist eine grandiose Figur, in der die ohnehin fesselnde Darstellerin sich schön austoben konnte. Ein exquisiter Drahtseilakt aus machthungrigem Rachedurst, bitterbösem Humor und Verletzlichkeit. Eine Gegenspielerin voller Nuancen, die sowohl für Lacher als auch Gänsehaut sorgen konnte. Von Angelique ist der Schritt zu Wednesdays Tante ein kurzer.

Eva Green bringt alle nötigen Voraussetzungen für die Rolle von Tante Ophelia mit

Ein kurzer Blick auf Greens bisherige Filmographie zeigt: Die Frau hat mit ihren bisherigen Rollen quasi ein Trainingscamp für Tante Ophelia hinter sich. Fassen wir einmal kurz zusammen, was die Figur alles verlangt.

Tante Ophelia ist hellseherisch veranlagt. Sie hat eine prägende, destruktive Zeit in der Willow Hill-Anstalt hinter sich. Sie ist Teil der erweiterten Addams-Familie und damit ebenso seltsam und einzigartig bizarr wie Wednesday selbst. Blickt man zurück auf Greens Erfahrung, hat sie sich in all diesen Punkten bereits bewiesen.

Neben Angelique fällt vor allem ihre unvergleichliche Leistung als Vanessa Ives in Penny Dreadful ins Auge. Vanessa ist selbst ein Medium in dauerhaftem Kontakt mit der Geisterwelt. Von anderen manipuliert, ausgenutzt und bestraft, emanzipiert sie sich und steht schließlich für sich selbst ein. Und das alles als Außenseiterin, die mit mehr als nur einem Monster im Bunde steht.

Nimmt man die bisherigen Wednesday-Staffeln als Indikator, könnte Ophelia eine komplexe, ebenso starke wie missverstandene Figur werden. All das vereint Green in ihren früheren Auftritten wie wenige andere. Ihr übernatürlich elegantes Auftreten tut sein Übriges. Die Spannung für Staffel 3 steigt, die Weichen für eine explosive Konfrontation von Wednesday und Ophelia sind gestellt.

Die ersten beiden Staffeln von Wednesday könnt ihr bereits bei Netflix streamen.

