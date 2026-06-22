Wednesday-Star Jenna Ortega als Roboter: Erster Trailer zum Sci-Fi-Film Klara und die Sonne

Marvel-Regisseur Taika Waititi hat einen Sci-Fi-Film mit Wednesday-Star Jenna Ortega gedreht. Zu Klara und die Sonne, der noch dieses Jahr erscheint, gibt es jetzt einen ersten Trailer.

Wer Jenna Ortega vermisst, muss nicht auf Wednesday Staffel 3 warten: Taika Waititi (Thor 3, Jojo Rabbit) hat mir ihr den Sci-Fi-Film Klara und die Sonne gedreht, der noch 2026 erscheinen wird. Der erste Trailer verspricht einen extrem unterhaltsamen Roboter-Spaß.

Schaut hier den englischen Trailer zu Klara und die Sonne:

Klara and the Sun - Trailer (English) HD

Jenna Ortega als ungeschickter Roboter: Das passiert im Sci-Fi-Film Klara und die Sonne

Klara und die Sonne ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Kazuo Ishiguro. In einer nahen Zukunft werden sogenannte KFs ("Künstliche Freunde") von kaufwilligen Eltern erworben, um ihren Kindern notwendige soziale Kompetenzen zu vermitteln. Viele Fähigkeiten erlernen sie aber erst im Umgang mit ihren Besitzer:innen.

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Klara (Ortega) ist ein veraltetes Modell, das zwar weniger geschickt ist als seine Nachfolgeversionen, aber dafür deutlich empathischer: Als sie merkt, dass ihre Besitzerin Josie (Mia Tharia) von einer schweren Krankheit heimgesucht wird, setzt sie alles daran, eine Heilungsmöglichkeit zu finden.

Waititi hat sich für die Sci-Fi-Tragikomödie einen illustren Cast an Bord geholt: Neben Ortega und Tharia werden unter anderem Amy Adams (Arrival), Steve Buscemi (The Big Lebowski) und Simon Baker (The Mentalist) vor der Kamera zu sehen sein.

Wann kommt Klara und die Sonne ins Kino?

Klara und die Sonne wird am 29. Oktober 2026 in die deutschen Kinos kommen.

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