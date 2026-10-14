Wednesday-Star Jenna Ortega erforscht in berührender Sci-Fi-Verfilmung, was es bedeutet, ein Mensch zu sein

Taika Waititi verfilmte mit Klara und die Sonne den gleichnamigen Bestseller mit Jenna Ortega als KI. Ob sich der Sci-Fi-Film lohnt, lest ihr in der Kritik von Moviepilot-Redakteurin Joana Müller.

Jenna Ortega ist in den letzten Jahren durch die Netflix-Serie Wednesday zum Superstar geworden und vielen Fans als coole Addams Family-Tochter im Gedächtnis, die nur schwer zu beeindrucken ist und wenig Emotionen zeigt. Dass sie in ihrem neuen Sci-Fi-Film einen Roboter spielt, könnte auf den ersten Blick genau in die gleiche Kerbe schlagen – doch tatsächlich könnten sich die beiden Rollen nicht mehr voneinander unterscheiden.

Denn Taika Waititis Klara und die Sonne ist bunt, abgedreht und zeigt Ortega als Künstliche Intelligenz, die die Welt der Menschen mit einem verblüffend kindlichen Staunen und unerschütterlichem Optimismus betrachtet.

Klara und die Sonne im Kino: Jenna Ortega als Künstliche Freundin

In einer nahen Zukunft ist Klara (Ortega) eine sogenannte Künstliche Freundin, die dazu geschaffen wurde, Kindern und Jugendlichen als freundschaftliche Begleiterin zu dienen. Jeden Tag schaut sie aus dem Schaufenster des Ladens, der sie verkauft, der Sonne entgegen und wünscht sich, von einem Kind auf der Straße ausgewählt zu werden, während sie die Welt und die Menschen genau beobachtet.

Als die junge Josie (Mia Tharia) mit ihrer Mutter Chrissy (Amy Adams) das Geschäft aufsucht und Klara mit in ihr Zuhause auf dem Land nimmt, erfüllt sich für die Androidin ein Lebenstraum. Doch schon bald merkt sie, warum sie Josie zur Seite stehen muss: Das Mädchen ist krank und kann das Haus nur selten verlassen. Josies Schwester ist bereits vor einigen Jahren gestorben und ihre Mutter hat den Verlust nur schwer verkraftet. Klara lernt schließlich am eigenen Leib, was es bedeutet, ein Mensch zu sein und wahrlich zu lieben.

Schaut hier den Trailer zu Klara und die Sonne:

Klara und die Sonne basiert auf dem gleichnamigen Roman von Kazuo Ishiguro aus dem Jahr 2021, der vier Jahre zuvor mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde. Der Autor schuf mit Alles, was wir geben mussten und Was vom Tage übrig blieb bereits bekannte Bestseller, die erfolgreich verfilmt wurden und eine ähnliche Thematik aufgreifen wie sein neuestes Sci-Fi-Werk. Denn auch in Klara und die Sonne widmet er sich einer "Kopie" und einer "Dienerin" als Erzähltstimme, aus deren Perspektive wir auf die Menschen blicken.



Taika Waititi schafft in Klara und die Sonne eine bunte und bewegende Sci-Fi-Dystopie

Während Ishiguros Roman die Geschichte eher unaufgeregt und sanft erzählt, kreiert Taika Waititi daraus eine knallbunte dystopische Welt, in der schräge Charaktere auf eine auffällige Ästhetik und abgedrehten Humor treffen. Auch der empathischen Klara hat Waititi ein paar zusätzliche Quirks verpasst: Sie steht nun immer wieder unfreiwillig auf einem Bein und erweist sich mehr als einmal als tollpatschig, wenn sie in Josies Haus einzieht und mit so fremden Dingen wie Tischdecken und Treppenstufen konfrontiert wird.

Es ist eine Freude, Ortega dabei zuzusehen, sich in dieser Rolle auszutoben und durch Klaras kindliches Staunen die Farben der Natur sowie die Gepflogenheiten der Menschen samt ihrer vielfältigen Emotionen von Neuem kennenzulernen. Das sorgt für zahlreiche wahnwitzige Szenen, die genau in Waititis Fachgebiet liegen und an seine kultigsten Filme wie Wo die wilden Menschen jagen und Jojo Rabbit erinnern. Auch die von Natasha Lyonne gespielte Ladeninhaberin sowie die von Rachel House verkörperte Haushälterin gliedern sich hier als vortreffliche Scene-Stealer ein.

In anderen Szenen schlägt der Regisseur und Co-Drehbuchautor dagegen über die Stränge, etwa bei dem Interaktions-Meeting von Josie mit weiteren Jugendlichen, deren übertriebene Groteskheit erstaunlich fehl am Platz wirkt. Hier hätte man sich gewünscht, dass sich Waititi mehr auf die Behutsamkeit der Vorlage beruft, die er in anderen Momenten glücklicherweise wiederfindet. Wenn Klara etwa mit Josies Mutter Chrissy einen Ausflug zu einem Wasserfall unternimmt, gelingt es ihm, die Balance zwischen Absurdität und Gefühl zu halten, in der die wahren Traumata und Themen des Films in Amy Adams' Gesicht auf tragische Weise durchscheinen – nachdem sie lässig versuchte, Klara zu ertränken.

Vor allem im letzten Drittel des Films, in dem Klara einen gefährlichen Alleingang startet und schwere Folgen davonträgt, weiß der Film zu berühren und die Kraft von Freundschaft, Liebe und Verlust auf den Punkt zu bringen. Auch, wenn er die emotionale Schlagkraft der Vorlage nicht ganz erreicht. Letztendlich lernt nicht nur Klara, was es wirklich bedeutet, ein Mensch zu sein, sondern auch wir als Zuschauer:innen, dass jede einzelne Person unersetzlich ist und Bedeutung hat. Diese Erkenntnis wurde schon lange nicht mehr so bunt, lustig und gefühlvoll im Kino erzählt wie in Klara und die Sonne.



Klara und die Sonne startet am 29. Oktober 2026 im Kino.