Wednesdays beste Freundin klärt wieder Morde auf: Staffel 2 der packenden Thriller-Serie könnt ihr jetzt gratis streamen

Wednesday-Star Emma Myers wird in ihrer eigenen Serie wieder zur Hauptermittlerin. Die 2. Staffel des Mystery-Thriller-Hits streamt statt bei Netflix jetzt komplett kostenlos.

In Wednesday stemmt die von Jenna Ortega gespielte Titelheldin die Hauptermittlungen und klärt die übernatürlichen Vorkommnisse an der Nevermore Academy auf. Von ihrer besten Freundin Enid (Emma Myers) erhält sie dabei lediglich Unterstützung. In A Good Girl's Guide to Murder geht Myers hingegen selbst auf Spurensuche – und das bereits zum wiederholten Mal.

Die 2. Staffel der beliebten Mystery-Thrillerserie könnt ihr ab sofort komplett kostenlos streamen.

A Good Girl's Guide to Murder geht mit Staffel 2 weiter: Wednesday-Star Emma Myers ermittelt wieder

Emma Myers schlüpft in A Good Girl's Guide to Murder in die Rolle der Schülerin Pip, die in der 1. Staffel den lange zurückliegenden Mord an ihrer Mitschülerin Andie (India Lillie Davies) wieder aufrollte. Gemeinsam mit Ravi (Zain Iqbal), dem jüngeren Bruder des Tatverdächtigen, kam sie schließlich hinter ein großes Geheimnis und enthüllte den wahren Schuldigen.

In Staffel 2 ereignet sich nun ein neues Verbrechen, das es aufzuklären gilt: Jamie (Eden H. Davies), der Bruder ihres Freundes Connor (Jude Morgan-Collie), verschwindet spurlos – und das offenbar nicht zufällig.

Denn Jamie ist als Zeuge in die Gerichtsverhandlung von Max (Henry Ashton) involviert, der für die Vergewaltigung an Becca (Carla Woodcock) in Staffel 1 angeklagt wird. Sollte Jamie zum Schweigen gebracht werden?

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A Good Girl's Guide to Murder bei ZDFneo und in der Mediathek streamen

Ab dem heutigen 27. Mai 2026 könnt ihr alle sechs Folgen von A Good Girl's Guide to Murder komplett kostenlos in der ZDF Mediathek schauen. Auch im Free-TV bei ZDFneo wird die neue Staffel zu sehen sein, das dauert allerdings noch ein paar Wochen. Am 24. Juni feiern die ersten beiden Episoden dort ihre deutsche TV-Premiere, danach geht es wöchentlich immer mittwochs in Doppelfolgen weiter.

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Wenn ihr vorher noch einmal in die 1. Season reinschauen wollt, könnt ihr das aktuell ebenfalls in der ZDF Mediathek. International streamt die von der BBC und dem ZDF produzierte Serie übrigens bei Netflix, wo auch Myers Fantasy-Hit Wednesday zu Hause ist. Damit soll es nächstes Jahr bei dem Streamer weitergehen, wenn Staffel 3 erscheint.