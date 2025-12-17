Wegen Patrick Stewart in Star Trek spricht ganz Amerika ein Wort falsch aus

Patrick Stewarts britischer Dialekt in Star Trek sorgte dafür, dass die Aussprache eines Wortes in den gesamten USA nachhaltig verändert wurde.

Der Einfluss von Star Trek ist nicht nur in der Popkultur spürbar. Bereits die Originalserie Raumschiff Enterprise zeigte wissenschaftliche Errungenschaften, die erst Jahrzehnte später Realität wurden: Handys, Tablets oder Videotelefonie zum Beispiel.

In Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert setzte der Trend sich teilweise auf andere Art fort. So hat Patrick Stewart einen wichtigen Anteil daran, wie in den USA das Wort Data ausgesprochen wird.

Das war die Regel am Set von Star Trek, wenn es um Namen ging

Während eines Panels bei der Big Apple Comic-Con 2019 stand Data-Schauspieler Brent Spiner den Anwesenden Rede und Antwort. Dabei erzählte er eine Geschichte aus der Anfangszeit von Das nächste Jahrhundert. Demnach saß der gesamte Cast, zusammen mit Gene Roddenberry und Rick Berman zusammen, um das Skript für die erste Folge zu lesen. Es war das erste Mal, dass der Cast komplett versammelt war.

Es war auch das erste Mal, dass der Figurenname von Brent Spiners Charakter Data ausgesprochen wurde. Patrick Stewarts Picard hatte die Ehre, den Namen des Androiden zu sagen und tat das mit dem ihm typischen englischen Dialekt. Dies sorgte sofort für Verwirrung.

Das Wort Data, im Deutschen Datei oder Daten, wurde bis dato mit "a" ausgesprochen, so wie es ein Deutscher ebenfalls aussprechen würde. Die Aussprache von Stewart entsprach allerdings einem "ei", also "Deita". Natürlich wurde er sofort unterbrochen und es kam zu einer kurzen Diskussion darüber, wie der Name ausgesprochen werden sollte.

Gene Roddenberry, Visionär wie er war, hatte allerdings eine einfache wie elegante Lösung parat. Wer immer den Namen eines Wesens, eines Charakters oder einer Spezies zuerst aussprechen würde, sollte damit auch die Aussprache des Namens festlegen. Wenn also Picard zuerst Data ausspricht, solle auch Stewart die Aussprache bestimmen. Damit würden auch zukünftige Diskussionen über dieses Thema obsolet werden.

Brent Spiners amüsante Erzählung der Ereignisse bei der Big Apple Comic-Con könnt ihr in diesem Video sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Star Trek Version von Data hat sich im Sprachgebrauch durchgesetzt

Im Laufe der Zeit hat sich die Aussprache von Data, wie sie in Star Trek zu hören ist, in den USA durchgesetzt. Sicher gibt es noch immer Menschen, die der Meinung sind, dass diese Aussprache falsch ist. Allerdings wurde die Aussprache in immer mehr offiziellen Wörterbüchern angegeben. So zum Beispiel auch beim Cambridge Dictionary oder auch im Englisch Oxford Dictionary .

Mehr zu Star Trek: Diesen Data-Fehler haben wir 30 Jahre lang einfach hingenommen

Dort wird die Star Trek-Version des Wortes mindestens als legitime Alternative aufgelistet. Und damit zeigt sich erneut der Einfluss, den Star Trek als Phänomen auf unsere reale Welt hat.

Dieser Artikel erschien erstmals im August 2024 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.