Weihnachten ist gerettet: Die beste Fantasy-Reihe aller Zeiten kommt endlich wieder ins Streaming-Abo

Was gibt es Besseres, als sich über die Weihnachtsfeiertage in einer Fantasiewelt zu verlieren? Amazon Prime hat soeben die Rückkehr der besten Fantasy-Reihe aller Zeiten im Streaming-Abo angekündigt.

Eigentlich würde man davon ausgehen, dass die Herr der Ringe-Filme das ganze Jahr über bei einem Streaming-Dienst im Abo zur Verfügung stehen. Wer aktuell jedoch in die fantastische Welt von Mittelerde eintauchen will und über kein gut sortiertes DVD-Regal verfügt, muss zu einer Kauf- oder Leihversion greifen. Das ändert sich nun.

Amazon Prime bringt Peter Jacksons epochale Verfilmung von J.R.R. Tolkiens Fantasy-Saga endlich wieder zurück ins Abo. Ab dem 15. Dezember 2025 könnt ihr alle drei Teile der Reihe bei dem Streamer schauen. Damit sind die Feiertage gerettet, selbst wenn die Bescherung unter dem Weihnachtsbaum enttäuschend ausfallen sollte.

Fantasy-Marathon: Der Herr der Ringe bei Amazon Prime

Zwischen 2001 und 2003 eroberten die Herr der Ringe-Filme die große Leinwand, ehe sie ein langes Leben im Heimkino antraten und dort sogar in verlängerten Fassungen veröffentlicht wurden. Die Geschichte basiert auf Tolkiens gleichnamiger Trilogie, die lange Zeit als unverfilmbar galt. Dann rückte Jackson mit seinem Team an.

Der neuseeländische Regisseur verwandelte die wegweisende Buchvorlage in eines der größten Errungenschaften der jüngeren Kinogeschichte. Ein Fantasy-Epos, das perfekt zwischen praktischen und computeranimierten Effekten balanciert und Mittelerde mit den atemberaubenden Landschaften Neuseelands zum Leben erweckt.

Durch diese bewegt sich ein phänomenaler Cast, während Howard Shores Musik jede Figur und jeden Ort mit einem malerischen Leitmotiv ausstattet, das diese Welt nochmal auf einer ganz anderen Ebene greifbar macht. Drei Filme wie aus einem Guss: Nichts ist leichter, als in dieses Abenteuer einzutauchen und sich darin zu verlieren.

Kein Wunder, dass es bei vielen Filmfans zur Tradition geworden ist, über die Feiertage einen großen Herr der Ringe-Rewatch einzulegen. Wenn ihr wollt, könnt ihr bei Amazon Prime sogar direkt im Anschluss die ersten zwei Staffeln von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht streamen. Die Hobbit-Filme fehlen leider noch im Abo.

Alle Herr der Ringe-Filme im Überblick:

Neuer Herr der Ringe-Film befindet sich bereits in Arbeit

Nachdem letztes Jahr zu Weihnachten mit Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim der erste Anime aus Mittelerde erschienen ist, erwartet uns in zwei Jahren die Live-Action-Rückkehr auf der großen Leinwand. Gollum-Darsteller Andy Serkis arbeitet aktuell zusammen mit Jackson als Produzent an einem neuen Herr der Ringe-Film.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum soll am 16. Dezember 2027 in die deutschen Kinos kommen und sich parallel zu den Ereignissen von Die Gefährten abspielen. Auch wenn es offiziell noch nicht bestätigt ist, kehren somit sehr wahrscheinlich vertraute Gesichter wie Elijah Wood (Frodo) und Ian McKellen (Gandalf) zurück.