Auch 2026 beginnt die Weihnachtszeit im Stream schon lange vor dem Heiligen Abend. Wenn ihr auf der Suche nach neuen Titeln abseits der bekannten Rückkehrer seid, um euch im Advent einzukuscheln, die ganze Familie im Kino zu unterhalten oder an kalten Tagen einfach nur mit Arnold Schwarzenegger als Weihnachtsmann drinnen zu bleiben, haben wir euch hier die Neustarts zusammengetragen, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. hereinschneien. In dieser Übersicht, die wir bis Weihnachten ständig aktualisieren, findet ihr:
- 6 neue Weihnachtsfilme bei Netflix
- 2 neue Weihnachtsfilme bei Amazon
- 5 weitere Weihnachts-Neustarts bei Disney+, Apple und zum Leihen/Kaufen
- 9 neue deutsche Weihnachtsfilme (im Stream von ARD und ZDF)
- 6 frische Weihnachtsfilme im Kino
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17 neue Weihnachtsfilme im Heimkino (auf DVD)
Das sind die neuen Weihnachtsfilme 2026 bei Netflix
Nach einer Vielzahl neuer Netflix-Weihnachtsfilme 2025 lässt sich der Streamer auch dieses Jahr mit festtäglicher Unterhaltung voller Romantik, Besinnlichkeit und Comedy nicht lumpen. Folgende Starts solltet ihr als Xmas-Fans auf dem Schirm haben:
Winstead: Ein Hund feiert Weihnachten
Winstead: Ein Hund feiert Weihnachten (im englischen Original: A Dog's Perfect Christmas) zeigt die Feiertage aus der Sicht eines Basset Hounds. Dieser Vierbeiner namens Winstead beobachtet, wie das Leben seiner Familie (darunter Dennis Quaid, Mary Steenburgen und Milo Ventimiglia) in Schieflage gerät, als die Mutter ins Koma fällt und ein neuer Corgi-Welpe dazustößt.
Der Film basiert auf einem Buch von W. Bruce Cameron, der schon die Vorlagen zu den Hundeabenteuern Bailey - Ein Freund fürs Leben (2017), Bailey - Ein Hund kehrt zurück (2019) und Die unglaublichen Abenteuer von Bella (2019) verfasst hat.
- Netflix-Start: 4. November 2026
The Gospel of Christmas
Alle Jahre wieder steuert auch Tyler Perry zur Weihnachtszeit einen neuen Film bei Netflix bei: In The Gospel of Christmas soll ein Pastor die ihm vererbte Gemeinde eines schwierigen New Yorker Viertels retten. Mit seiner Familie und Gebeten bekämpft er außerdem seine eigenen inneren Dämonen.
- Netflix-Start: 4. November 2026
Nur bis Weihnachten
Der schwedische Netflix-Film Nur bis Weihnachten heißt in seiner internationalen Auswertung nicht umsonst The Christmas Switch: Denn zwei Schwestern tauschen hier ihre Leben und Identitäten bis zu den Festtagen. So findet die ambitionierte Großstädterin Freddie sich plötzlich im Alltag der häuslicher veranlagten Mattie wieder, wo ganz andere Herausforderungen warten.
- Netflix-Start: 12. November 2026
Guarding Stars
In Guarding Stars vertauscht Netflix die Rollen der Romanze Bodyguard: Personenschützerin Hannah (Leighton Meester) soll dem zurückgezogen lebenden Filmstar Jack (Jared Padalecki) einen Stalker vom Leib halten und sich dafür als seine feste Freundin ausgeben. Doch auf der verschneiten Familienranch verschwimmen die Grenzen von Beruflichem und Gefühlen.
- Netflix-Start: 18. November 2026
In a Holidaze
In der Romanverfilmung In a Holidaze wünscht sich Maelyn (Maddie Ziegler) in der verschneiten Hütte ihrer Familie in Utah eigentlich nur etwas Glück – gerät jedoch in eine Zeitschleife und muss den Weihnachtstag wieder und wieder durchleben.
- Netflix-Start: 2. Dezember 2026
Another Disaster Holiday
Als Fortsetzung zur südafrikanischen Komödie Disaster Holiday (2024) wird es in Another Disaster Holiday weihnachtlich: Als Joseph bemerkt, dass der neue Freund seiner Ex-Frau seine Kinder beeindruckt, crasht er kurzentschlossen deren Ferien.
- Netflix-Start: 16. Dezember 2026
Das sind die Weihnachtsfilme 2026 bei Amazon Prime
Auch bei Amazon Prime Video könnt ihr einige festliche Neuheiten im Stream finden, die sogar einen weltbekannten Star aus Österreich in die Weihnachtsmann-Uniform stecken:
Clashing Through the Snow
Clashing Through the Snow führt Amazon-Star Christopher Briney (Der Sommer, als ich schön wurde) mit Michelle Randolph (Landman) zusammen: Der Feiertagsverkehr zwingt die konkurrierenden Kolleg:innen Ryan und Hannah, sich gemeinsam auf einen Roadtrip quer durchs Land zu begeben, um es zu Weihnachten rechtzeitig nach Hause zu schaffen. Zwischen Flugzeugen, Zügen und Autofahrten fliegen bald die Funken.
- Start bei Amazon Prime: 23. November 2026
Geklaute Weihnachten
Geklaute Weihnachten (im Original: The Man with the Bag) stehen bevor, wenn der Weihnachtsmann (Arnold Schwarzenegger) seinen gestohlenen Geschenkesack nicht zurückbekommt. Also rekrutiert er den frisch aus der Haft entlassenen Dieb Vance (Amazons Reacher-Star Alan Ritchson), um das magische Artefakt zurückzustehlen.
- Start bei Amazon Prime: 2. Dezember 2026
Das sind die Weihnachtsfilme 2026 bei Disney+, Apple TV und zum Leihen
Die restlichen Streaming-Möglichkeiten anderer Anbieter findet ihr hier gebündelt als übersichtliche Liste neuer Weihnachtsfilme:
- Das unsichtbare Pferd (Disney+-Start: 9. November 2026) – Kurzfilm über einen Jungen und seinen außergewöhnlichen Weihnachtswunsch
- Die Kinder aus der Silberstraße 2 - Die Marzipan-Verschwörung (zum Leihen/Kaufen seit 12. November 2026, z.B. bei Amazon* ) – dänisches Familienabenteuer über eine weihnachtliche Heimkehr, als Sequel zu Die Kinder aus der Silberstraße
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Christmas at the Kringles
(zum Leihen/Kaufen ab 1. Dezember 2026) – die Alljahr-Weihnachtsfans der Kringles versuchen, ihre neuen Nachbarn festtäglich zu bekehren (zur Not mit Hypnose)
- Gregs Tagebuch zu Weihnachten: und tschüss! (Disney+-Start: 4. Dezember 2026) – animierte Fortsetzung zur beliebten Reihe, diesmal mit Winterurlaub in den Tropen
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Die Fraggles: Ein großes Geschenk (Apple TV-Start: 4. Dezember 2026) – Xmas-Special zur Puppenserie Die Fraggles - Back to the Rock mit entwendeter Schneekugel
Neue deutsche Weihnachtsproduktionen 2026 – im TV und Stream
Auch eine ganze Anzahl neuer deutscher Produktionen läutet die Weihnachtszeit ein, wobei die TV-Filme zu ihrer Fernsehausstrahlung für ein Jahr auch im Stream der öffentlich-rechtlichen Mediatheken abrufbar werden:
- Weihnachten in Sommerby (seit 9. November 2026 in der ARD-Mediathek) – in der Fortsetzung zu Ein Sommer in Sommerby (nach dem Roman von Kristen Boie) freuen sich Oma Inges Enkel auf die Weihnachtszeit bei ihr, die ein Wintersturm aber gefährdet
- Ein Ticket zur Bescherung (seit 12. November 2026 im ZDF-Stream) – Neun Reisende besteigen an Heiligabend einen außergewöhnlichen Zug
- Zwei an Weihnachten (seit 13. November 2026 im ZDF-Stream) – Toni und Selma haben sich 30 Jahre verpasst, erhalten aber zu Weihnachten eine letzte Chance, ein Paar zu werden
- Süßer die Lügen nie klingen (seit 13. November 2026 im ZDF-Stream) – Zwei Familien müssen sich zusammenraufen, um trotz Geheimnissen und Unterschieden ein schönes Weihnachten zu erleben
- Dr. Nice: Das Weihnachtswunder (seit 15. November 2026 im ZDF-Stream) – Erst sein Assistent Charlie zeigt Weihnachtshasser Dr. Neiss das Wunder weißer Festtage
- 24 Türchen zu dir (seit 25. November 2026 in der ARD-Mediathek) – zwei Wintersport-Athlet:innen müssen sich als Paar und Eltern im Alltag der Vorweihnachtszeit zusammenraufen
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Der größte Wunsch (seit 27. November 2026 in der ARD-Mediathek) – Der verstorbene Ehemann von Mira kehrt als digitales Replikat zu Weihnachten zu ihr und den Kindern zurück
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Immer wieder Weihnachten (seit 27. November 2026 in der ARD-Mediathek) – In der Fortsetzung zu Alle Jahre wieder fährt der Weihnachtsbus diesmal nach Bayern
- Die Prinzessin aus Glas (ab 18. Dezember 2026 in der ARD-Mediathek) – neues Märchen der Weihnachtsreihe Sechs auf einen Streich: Nur Glasbläser-Sohn Hans kann die in Glas eingeschlossene Königstochter vielleicht befreien
Das sind die neuen Weihnachtsfilme 2026 im Kino
Auf der großen Leinwand starten 2026 ebenfalls einige Filme, die im Kino Weihnachten einläuten – obwohl nicht alle davon für einen Familienausflug geeignet sind:
Ebenezer: Eine Weihnachtsgeschichte
In Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte wird Johnny Depp zum geizigen Griesgram, der mit der Hilfe von drei Geistern der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnacht zur Besserung bekehrt werden muss. Nach Vorbild von Charles Dickens' berühmter Erzählung A Christmas Carol.
- Start: seit 12. November 2026 im Kino
- Lohnt sich Ebenezer? Hier gehts zum Film-Check
Festtagsspaß mit Peppa
Seit Jahrzehnten begeistert Peppa Wutz die ganz Kleinen. In all den Jahren hat die Serie auch mehrere weihnachtsthematische Episoden angesammelt. Sieben davon kommen als Festtagsspaß mit Peppa - Das Kinoerlebnis auf die große Leinwand.
- Start: seit 14. November 2026 im Kino
Auf der Suche nach der Weihnachtswerkstatt
Im norwegischen Animationsfilm Auf der Suche nach der Weihnachtswerkstatt für die ganze Familie verschwindet der Wunschzettel der 9-jährigen Mari. Mit Papa und Oma versucht das Mädchen daraufhin, den Besitzer eines mysteriösen Handschuhs zu finden.
- Start: seit 26. November 2026 im Kino
Unholy Night
Statt besinnlicher Weihnachten warten im kanadischen Horrorfilm Unholy Night gruselige Feiertage auf eine Familie. Denn beim Heiligabend-Festtagsessen crasht die eigentlich verstorbene Großmutter die Party mit mörderischen Absichten.
- Kinostart: 3. Dezember 2026
Violent Night 2
In Violent Night 2 - Eine Tödliche Bescherung, der Action-Comedy-Fortsetzung zu Violent Night (2022), schlüpft David Harbour erneut in die Rolle des wehrhaften Santa. Diesmal stürzt sich auch Mrs. Claus (Kristen Bell) mit ins Handgemenge, wenn der Weihnachtsmann, gestrandet in einem Einkaufszentrum in New Jersey, böse Buben bestraft.
- Kinostart: 3. Dezember 2026
Frohes Fescht
Frohes Fescht entführt als Episodenfilm zur Weihnachtszeit in eine süddeutsche Kleinstadt, wo sich die Wege von Schauspielerinnen, Geschäftsmännern und angetrunkenen Handwerkern kreuzen.
- Kinostart: im Dezember (noch ohne konkretes Datum)
Diese DVD-Starts neuer Weihnachtsfilme erwarten euch 2026
Die große Fülle der Weihnachtsfilme, die 2026 im Heimkino erscheinen, haben wir als Liste für euch zusammengetragen. Bei den DVDs haben die Xmas-Veröffentlichungen sogar schon im Oktober begonnen:
- Ein Weihnachten kommt selten allein (DVD-Start: 1. Oktober 2026)
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Believe In Christmas - Eine Liebe im Weihnachtsland
(DVD-Start: 1. Oktober 2026)
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Take Me Back For Christmas - Ein Weihnachtswunsch wird wahr
(DVD-Start: 1. Oktober 2026)
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Weihnachten, wie es im Buche steht - The Christmas Novel
(DVD-Start: 1. Oktober 2026)
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Zwei Herzen zu Weihnachten
(DVD-Start: 1. Oktober 2026)
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Das Weihnachtsrennen - Im Hundeschlitten zur großen Liebe
(DVD-Start: 9. Oktober 2026)
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Joyful Mrs. Miracle - Unser wunderbarer Weihnachtsengel
(DVD-Start: 9. Oktober 2026)
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Santa Tell Me - Wer wird meine Weihnachtsliebe?
(DVD-Start: 9. Oktober 2026)
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Ein Geschenk des Schicksals - Jingle All The Way To Love
(DVD-Start: 30. Oktober 2026)
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24 Weihnachtsrezepte zum Verlieben
(DVD-Start: 5. November 2026)
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Love Returns for Christmas
(DVD-Start: 5. November 2026)
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Verzaubert unterm Weihnachtsbaum
(DVD-Start: 5. November 2026)
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Im Galopp ins Weihnachtsglück - A Wild West Christmas
(DVD-Start: 6. November 2026)
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Charlies Weihnachtswunder - A World Record Christmas
(DVD-Start: 13. November 2026)
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Der Weihnachts-Chanukka-Kompromiss
(DVD-Start: 13. November 2026)
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Ein Weihnachtsmenü fürs Herz
(DVD-Start: 20. November 2026)
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Marry Christmas
(DVD-Start: 27. November 2026)
Im Laufe der Adventszeit wird diese Liste sicherlich noch weiter anwachsen. Entsprechend aktualisieren wir diesen Artikel regelmäßig für euch.