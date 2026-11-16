Wer neben den üblichen Klassikern auch Lust hat, neue Weihnachtsfilme zu entdecken, findet hier eine Übersicht über alle Starts bei den Streaming-Diensten Netflix, Amazon und Co., sowie im Kino, Heimkino und TV.

Auch 2026 beginnt die Weihnachtszeit im Stream schon lange vor dem Heiligen Abend. Wenn ihr auf der Suche nach neuen Titeln abseits der bekannten Rückkehrer seid, um euch im Advent einzukuscheln, die ganze Familie im Kino zu unterhalten oder an kalten Tagen einfach nur mit Arnold Schwarzenegger als Weihnachtsmann drinnen zu bleiben, haben wir euch hier die Neustarts zusammengetragen, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. hereinschneien. In dieser Übersicht, die wir bis Weihnachten ständig aktualisieren, findet ihr:

6 neue Weihnachtsfilme bei Netflix

2 neue Weihnachtsfilme bei Amazon

5 weitere Weihnachts-Neustarts bei Disney+, Apple und zum Leihen/Kaufen

9 neue deutsche Weihnachtsfilme (im Stream von ARD und ZDF)

6 frische Weihnachtsfilme im Kino

17 neue Weihnachtsfilme im Heimkino (auf DVD)



Das sind die neuen Weihnachtsfilme 2026 bei Netflix

Nach einer Vielzahl neuer Netflix-Weihnachtsfilme 2025 lässt sich der Streamer auch dieses Jahr mit festtäglicher Unterhaltung voller Romantik, Besinnlichkeit und Comedy nicht lumpen. Folgende Starts solltet ihr als Xmas-Fans auf dem Schirm haben:

Winstead: Ein Hund feiert Weihnachten

Winstead: Ein Hund feiert Weihnachten (im englischen Original: A Dog's Perfect Christmas) zeigt die Feiertage aus der Sicht eines Basset Hounds. Dieser Vierbeiner namens Winstead beobachtet, wie das Leben seiner Familie (darunter Dennis Quaid, Mary Steenburgen und Milo Ventimiglia) in Schieflage gerät, als die Mutter ins Koma fällt und ein neuer Corgi-Welpe dazustößt.

Der Film basiert auf einem Buch von W. Bruce Cameron, der schon die Vorlagen zu den Hundeabenteuern Bailey - Ein Freund fürs Leben (2017), Bailey - Ein Hund kehrt zurück (2019) und Die unglaublichen Abenteuer von Bella (2019) verfasst hat.



Netflix-Start: 4. November 2026

The Gospel of Christmas

Tyler Perry's The Gospel of Christmas - Trailer (English) HD

Alle Jahre wieder steuert auch Tyler Perry zur Weihnachtszeit einen neuen Film bei Netflix bei: In The Gospel of Christmas soll ein Pastor die ihm vererbte Gemeinde eines schwierigen New Yorker Viertels retten. Mit seiner Familie und Gebeten bekämpft er außerdem seine eigenen inneren Dämonen.



Netflix-Start: 4. November 2026

Nur bis Weihnachten

The Christmas Switch - Trailer (English Subs) HD

Der schwedische Netflix-Film Nur bis Weihnachten heißt in seiner internationalen Auswertung nicht umsonst The Christmas Switch: Denn zwei Schwestern tauschen hier ihre Leben und Identitäten bis zu den Festtagen. So findet die ambitionierte Großstädterin Freddie sich plötzlich im Alltag der häuslicher veranlagten Mattie wieder, wo ganz andere Herausforderungen warten.

Netflix-Start: 12. November 2026

Guarding Stars

Guarding Stars - Trailer (English) HD

In Guarding Stars vertauscht Netflix die Rollen der Romanze Bodyguard: Personenschützerin Hannah (Leighton Meester) soll dem zurückgezogen lebenden Filmstar Jack (Jared Padalecki) einen Stalker vom Leib halten und sich dafür als seine feste Freundin ausgeben. Doch auf der verschneiten Familienranch verschwimmen die Grenzen von Beruflichem und Gefühlen.

Netflix-Start: 18. November 2026

In a Holidaze

In a Holidaze - Trailer (English) HD

In der Romanverfilmung In a Holidaze wünscht sich Maelyn (Maddie Ziegler) in der verschneiten Hütte ihrer Familie in Utah eigentlich nur etwas Glück – gerät jedoch in eine Zeitschleife und muss den Weihnachtstag wieder und wieder durchleben.

Netflix-Start: 2. Dezember 2026

Another Disaster Holiday

Another Disaster Holiday - Trailer (English) HD

Als Fortsetzung zur südafrikanischen Komödie Disaster Holiday (2024) wird es in Another Disaster Holiday weihnachtlich: Als Joseph bemerkt, dass der neue Freund seiner Ex-Frau seine Kinder beeindruckt, crasht er kurzentschlossen deren Ferien.

Netflix-Start: 16. Dezember 2026

Das sind die Weihnachtsfilme 2026 bei Amazon Prime

Auch bei Amazon Prime Video könnt ihr einige festliche Neuheiten im Stream finden, die sogar einen weltbekannten Star aus Österreich in die Weihnachtsmann-Uniform stecken:

Clashing Through the Snow

Clashing Through the Snow - Trailer (Deutsch) HD

Clashing Through the Snow führt Amazon-Star Christopher Briney (Der Sommer, als ich schön wurde) mit Michelle Randolph (Landman) zusammen: Der Feiertagsverkehr zwingt die konkurrierenden Kolleg:innen Ryan und Hannah, sich gemeinsam auf einen Roadtrip quer durchs Land zu begeben, um es zu Weihnachten rechtzeitig nach Hause zu schaffen. Zwischen Flugzeugen, Zügen und Autofahrten fliegen bald die Funken.

Start bei Amazon Prime: 23. November 2026

Geklaute Weihnachten

Geklaute Weihnachten - Trailer (Deutsch) HD

Geklaute Weihnachten (im Original: The Man with the Bag) stehen bevor, wenn der Weihnachtsmann (Arnold Schwarzenegger) seinen gestohlenen Geschenkesack nicht zurückbekommt. Also rekrutiert er den frisch aus der Haft entlassenen Dieb Vance (Amazons Reacher-Star Alan Ritchson), um das magische Artefakt zurückzustehlen.

Start bei Amazon Prime: 2. Dezember 2026

Das sind die Weihnachtsfilme 2026 bei Disney+, Apple TV und zum Leihen

Die restlichen Streaming-Möglichkeiten anderer Anbieter findet ihr hier gebündelt als übersichtliche Liste neuer Weihnachtsfilme:

Neue deutsche Weihnachtsproduktionen 2026 – im TV und Stream

Auch eine ganze Anzahl neuer deutscher Produktionen läutet die Weihnachtszeit ein, wobei die TV-Filme zu ihrer Fernsehausstrahlung für ein Jahr auch im Stream der öffentlich-rechtlichen Mediatheken abrufbar werden:

Das sind die neuen Weihnachtsfilme 2026 im Kino

Auf der großen Leinwand starten 2026 ebenfalls einige Filme, die im Kino Weihnachten einläuten – obwohl nicht alle davon für einen Familienausflug geeignet sind:

Ebenezer: Eine Weihnachtsgeschichte

Ebenezer - Trailer (Deutsch) HD

In Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte wird Johnny Depp zum geizigen Griesgram, der mit der Hilfe von drei Geistern der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnacht zur Besserung bekehrt werden muss. Nach Vorbild von Charles Dickens' berühmter Erzählung A Christmas Carol.



Start: seit 12. November 2026 im Kino

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Festtagsspaß mit Peppa

Festtagsspaß mit Peppa: Das Kinoerlebnis - Trailer (Deutsch) HD

Seit Jahrzehnten begeistert Peppa Wutz die ganz Kleinen. In all den Jahren hat die Serie auch mehrere weihnachtsthematische Episoden angesammelt. Sieben davon kommen als Festtagsspaß mit Peppa - Das Kinoerlebnis auf die große Leinwand.

Start: seit 14. November 2026 im Kino

Auf der Suche nach der Weihnachtswerkstatt

Auf der Suche nach der Weihnachtswerkstatt - Trailer 2 (Deutsch) HD

Im norwegischen Animationsfilm Auf der Suche nach der Weihnachtswerkstatt für die ganze Familie verschwindet der Wunschzettel der 9-jährigen Mari. Mit Papa und Oma versucht das Mädchen daraufhin, den Besitzer eines mysteriösen Handschuhs zu finden.

Start: seit 26. November 2026 im Kino

Unholy Night

Unholy Night: Heilige Nacht, Höllische Nacht - Trailer (Deutsch) HD

Statt besinnlicher Weihnachten warten im kanadischen Horrorfilm Unholy Night gruselige Feiertage auf eine Familie. Denn beim Heiligabend-Festtagsessen crasht die eigentlich verstorbene Großmutter die Party mit mörderischen Absichten.



Kinostart: 3. Dezember 2026

Violent Night 2

Violent Night: Eine Tödliche Bescherung - Trailer (Deutsch) HD

In Violent Night 2 - Eine Tödliche Bescherung, der Action-Comedy-Fortsetzung zu Violent Night (2022), schlüpft David Harbour erneut in die Rolle des wehrhaften Santa. Diesmal stürzt sich auch Mrs. Claus (Kristen Bell) mit ins Handgemenge, wenn der Weihnachtsmann, gestrandet in einem Einkaufszentrum in New Jersey, böse Buben bestraft.



Kinostart: 3. Dezember 2026

Frohes Fescht

Frohes Fescht - Trailer (Deutsch) HD

Frohes Fescht entführt als Episodenfilm zur Weihnachtszeit in eine süddeutsche Kleinstadt, wo sich die Wege von Schauspielerinnen, Geschäftsmännern und angetrunkenen Handwerkern kreuzen.



Kinostart: im Dezember (noch ohne konkretes Datum)

Diese DVD-Starts neuer Weihnachtsfilme erwarten euch 2026

Die große Fülle der Weihnachtsfilme, die 2026 im Heimkino erscheinen, haben wir als Liste für euch zusammengetragen. Bei den DVDs haben die Xmas-Veröffentlichungen sogar schon im Oktober begonnen:

Im Laufe der Adventszeit wird diese Liste sicherlich noch weiter anwachsen. Entsprechend aktualisieren wir diesen Artikel regelmäßig für euch.