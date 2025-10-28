Weihnachtsmann & Co. KG: Dann starten die Folgen im TV und so kannst du sie schon jetzt gratis streamen

Kaum ist Halloween vorbei, beginnt auch schon die Adventszeit im TV. Eine Serie für die Jüngsten ist dabei längst Tradition geworden: Weihnachtsmann & Co. KG. Wann sie bei SUPER RTL startet und wie ihr die Folgen online streamen könnt, gibt es hier.

Für viele gehört diese Serie seit den 90er Jahren fest zur Vorweihnachtszeit dazu: Weihnachtsmann & Co. KG ist die wohl kultigste Weihnachtsserie für Kinder im deutschen TV. In diesem Jahr beginnt die Ausstrahlung besonders früh, deshalb haben wir alle wichtigen Infos zu Starttermin und Streaming-Möglichkeiten für euch in der praktischen Übersicht zusammengestellt.

Weihnachtsmann und Co. KG: Seit den 90ern Kult zur Weihnachtszeit

Obwohl die Cartoonserie rund um den Weihnachtsmann und seine helfenden Elfen aus Frankreich stammt, wurde sie vor allem in Deutschland zum Kult-Phänomen. Seit 1997 läuft die Serie jährlich in der Weihnachtszeit und begeistert Kinder (und Junggebliebene) mit ihrem Mix aus Nostalgie, Humor und Weihnachts-Flair. Meist beginnt die Ausstrahlung im November und endet pünktlich zu Heiligabend.

In der Serie geht es um den Weihnachtsmann und seine drei Elfen Trixi, Jordi und Gilfi, die gemeinsam am Nordpol leben und sich voller Tatendrang auf das jährliche Weihnachtsfest vorbereiten. Denn Weihnachten hat es in sich für das Team: In nur einer Nacht müssen sie Millionen von Geschenken per fliegendem Schlitten austragen. Allerdings haben sie ihre Rechnung ohne den Oberbösewicht Grantelbart gemacht, der Jahr für Jahr versucht, das Weihnachtsfest zu zerstören. Dank seiner hilfsbereiten Freunde und dem starken Eisbären Balbo, hat der Weihnachtsmann aber stets die Nase vorn...

Dann läuft Weihnachtsmann & Co. KG im TV

Fans der kultigen Cartoonserie müssen sich nicht mehr lange gedulden: Weihnachtsmann & Co. KG startet am Sonntag, den 2. November, um 17:45 Uhr bei SUPER RTL. Zum Auftakt werden gleich fünf Folgen am Stück gesendet. Danach geht es täglich mit Doppelfolgen weiter, die um 18:05 Uhr bei SUPER RTL laufen.

Online weihnachtet es bereits: So kannst du Weihnachtsmann & Co. KG kostenlos streamen

Alle 26 Folgen der Kultserie können ab sofort auf Toggo.de und gratis in der TOGGO APP gestreamt werden. Außerdem ist die Serie bei RTL+ verfügbar.