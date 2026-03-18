"Weine hübsch!": Jessica Alba zog nach erniedrigenden Regie-Anweisungen in Marvel-Blockbuster in Erwägung, mit der Schauspielerei aufzuhören

Hollywood ist ein hartes Pflaster. Nicht selten werden völlig unrealistische und sexistische Anforderungen beim Dreh gestellt. Das musste Jessica Alba in ihrem ersten Marvel-Film erleben.

Jessica Alba (Dark Angel, Trigger Warning) wurde in den 2000ern als Sue Storm in Marvels Superhelden-Blockbuster Fantastic Four bekannt und drehte kurze Zeit später auch das Sequel Fantastic Four: Rise of The Silver Surfer. Rückblickend erklärt sie, warum letzterer Film gleich aus mehreren Gründen eine erniedrigende Erfahrung für sie war.

In Fantastic Four 2 bekam Jessica Alba demütigende Anweisungen: "Ich fand das schrecklich"

Wie Screen Rant Ende 2025 berichtete, blickte Jessica Alba anlässlich des 20. Jubiläums von Fantastic Four auf den Dreh der beiden Blockbuster zurück, die 2005 und 2007 erschienen sind. Alba teilte gleich mehrere schlechte Erinnerungen, die vom häufigen Ausziehen bis hin zum "hübsch Weinen" reichen.

In den beiden Marvel-Filmen geht es um ein Team von vier Wissenschaftler:innen, das durch kosmische Strahlung Superkräfte erhält. Albas Rolle Sue Storm kann sich unsichtbar machen.

Diese Unsichtbarkeit führte dazu, dass die Schauspielerin mehrfach angewiesen wurde, sich auszuziehen. Sues Fähigkeit war – mit Ausnahme ihrer Unterwäsche – anscheinend nicht übertragbar auf die Kleidung, die sie trug. Es ist eine absolut überflüssige Entscheidung der Filmemacher, von der einzigen weiblichen Hauptrolle viel nackte Haut zu verlangen.

Für Alba war das nicht einfach:

Ich fand das schrecklich. Im echten Leben war das sehr demütigend. Ich bin in einer ziemlich konservativen Familie aufgewachsen und bin ein ziemlich zurückhaltender Mensch. Ich habe mich wochenlang vor dieser Szene gefürchtet.

Das war leider nicht der letzte Tiefpunkt. In dem Sequel Fantastic Four: The Rise of the Silver Surfer beschwerte sich Regisseur Tim Story bei Jessica Alba, dass ihre Performance "zu real" und "zu schmerzhaft" sei, was auf die absurde Regie-Anweisung hinauslief:

Weine hübsch!

Regie führte bei beiden Filmen Tim Story, der ebenso die Action-Komödien Ride Along und Ride Along 2: Next Level Miami drehte sowie das Shaft-Remake. Von ihm kamen die Anweisungen.

Jessica Alba überlegte, die Schauspielerei an den Nagel zu hängen

Die Darstellerin gab offen zu, dass sie nach diesem Dreh ernsthaft in Erwägung zog, die Schauspielerei aufzugeben. Sie entschied sich stattdessen, ihren eigenen Weg in Hollywood zu finden und war weiterhin in zahlreichen Filmprojekten aktiv von ein paar Horrorfilmen über die Machete-Filme, bis hin zur Fernsehserie L.A.’s Finest, wo sie die Hauptrolle spielte.

Auch interessant: Nach ihrer großen Erfolgswelle verschwand Jessica Alba für längere Zeit von der Kinoleinwand.

Inzwischen besitzt sie mit Lady Metalmark Entertainment ihre eigene Produktionsfirma. Ihr Wunsch ist es, mehr Diversität in die Filmwelt zu bringen. Es ist beruhigend, dass die Schauspielerin ihren eigenen Selbstwert in jungen Jahren erkannte und sich von den fragwürdigen Erfahrungen am Set nicht aufhalten hat lassen.