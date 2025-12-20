Welcome to Derry-Finale bestätigt ES-Theorie, die Stephen King-Fans direkt das Herz bricht

Das Horror-Spin-off ES: Welcome to Derry beendet seine erste Staffel und bestätigt eine tragische Fan-Theorie, die die Brücke zum Andenken der anderen ES-Teile schlägt.

ES: Welcome to Derry spinnt das Horror-Univserum um den Killer-Clown Pennywise (Bill Skarsgård) weiter und bringt Fans zurück ins Jahr 1962. Dort fallen mehrere Kinder der Kreatur zum Opfer, während das Militär versucht, den Clown für eigene Zwecke einzusetzen.

Das schockierende Finale in Episode 8 zeigte nicht nur eines der finstersten ES-Ereignisse und brach Fans der Herz, sondern knüpfte auch einige Verbindungen zu anderen Produktionen aus dem Pennywise-Universum. Neben zwei Cameos bekannter ES-Legenden wurde auch eine tragische Theorie bestätigt, die Fans schon länger beschäftigt. Achtung, es folgen Spoiler für ES: Welcome to Derry!

Im ES-Finale enthüllt: Wer ist Marge wirklich?

Die 13-jährige Marge Truman (Matilda Lawler) ist eine der Protagonistinnen der Serie. Sie ringt zunächst mit den typischen Unsicherheiten eines Teenagers, bevor sie auch in den Kampf gegen Pennywise verwickelt wird. Ihre unschuldige Romanze mit Rich Santos (Arian S. Cartaya) findet in Episode 7 dann ein tragisches Ende.

Bei den furchtbaren Ereignissen im sogenannten Black Spot rettet Rich Marge und kommt dabei selbst ums Leben. Daraufhin zieht sie gemeinsam mit Lilly (Clara Stack) und Ronnie (Amanda Christine) los, um den Killer-Clown endgültig zu besiegen und Will (Blake Cameron James) zu retten – dieser wird übrigens einmal der Vater von ES-Charakter Mike Hanlon.

Bei der Rettungsaktion wird Marge von den anderen Kindern getrennt und steht Pennywise Auge in Auge gegenüber. Dann folgt die Enthüllung, über die Fans bereits vor Wochen auf Reddit spekuliert haben: Pennywise bezeichnet das Mädchen als Marge Tozier und deckt damit auf, dass es sich um die Mutter des ES-Hauptcharakters Richie Tozier handelt.

Marge ist die Mutter von Richie Tozier aus ES

Offenbar hat Marge ihren Sohn, der in den späteren Filmen von Finn Wolfhard und Bill Hader gespielt wird, also nach ihrem Teenage-Crush benannt, der sein Leben für sie gab. Pennywise, der kein lineares Zeitverständnis hat, enthüllt Marge im Finale, dass es ihr Sohn sein wird, der ihn eines Tages umbringt: Das könnte auch erklären, wieso Margaret trotz der offensichtlichen Gefahr mit ihrer Familie in Derry bleibt.

Pennywises Versuch, die Eltern seiner Widersacher umzubringen, scheitert – doch Marge ist davon überzeugt, dass der Killer-Clown nun weiter in die Vergangenheit zurückreisen wird, um es bei den Generationen davor zu versuchen. Das liefert die perfekte Vorlage für die angekündigten Staffeln 2 und 3: Diese sollen nämlich in den Jahren 1935 und 1908 spielen.

Wann startet ES: Welcome to Derry Staffel 2?

Eine offizielle Ankündigung für Staffel 2 und 3 gibt es noch nicht. Sollte Staffel 2 aber bald in Produktion gegeben werden, ist mit einem Startdatum im Jahr 2027 zu rechnen. Bis dahin könnt ihr Staffel 1 bei WOW streamen.