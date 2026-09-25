Weltpremiere bei Netflix: Diese neue Sherlock Holmes-Miniserie könnt ihr an einem Nachmittag streamen

Die neue Sherlock Holme-Serie bei Netflix hat einen Sherlock, der gar keiner ist. Wie das sein kann und wie kurz der Krimi ist, den ihr in einem Rutsch durchbingen könnt, verraten wir euch hier.

Das letzte Problem heißt die neue Pseudo-Sherlock-Holmes-Miniserie bei Netflix, die seit dem 25. September 2026 mit nur vier Episoden online und somit komplett ist. Krimi-Kenner:innen, die mit den Originalgeschichten von Arthur Conan Doyle vertraut sind, erkennen den Titel natürlich als die schicksalhafte Story, in welcher der berühmte Ermittler und sein Erzfeind Moriarty gemeinsam in den Tod stürzen. Damit hat diese spanische Serie aber herzlich wenig zu tun.

Die Miniserie Das letzte Problem auf Netflix lässt einen Sherlock Holmes-Schauspieler ermitteln

"Fake it til you make it", lautet das Credo, an das sich Basil (José Coronado) wohl oder übel halten muss. Er wird zum Ermittler wider Willen, als er im Sommer 1959 mit zwölf anderen Personen auf einer kleinen Insel in der Nähe von Mallorca strandet und ein Hotel bezieht. Als am nächsten Morgen eine junge Touristin aus England tot aufgefunden wird, weicht die offensichtliche Vermutung eines Suizids schnell einem beunruhigenden Mordverdacht.

Ohne professionelle Detektive in der Nähe fällt der Fall schließlich in die Hände von Basil, der zwar auch kein echter Ermittler ist, als Schauspieler aber immerhin schon mal Sherlock Holmes dargestellt hat.

Das letzte Problem geht in dieser spanischen Netflix-Version von Regisseur Félix Viscarret (Staring at Strangers) auf eine Vorlage von Autor Arturo Pérez-Reverte zurück. Sein bisher berühmtester Roman ist Der Club Dumas, den ihr vielleicht besser unter dem Verfilmungstitel Die neun Pforten kennt.

Fans der BBC-Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch erkennen den Titel sicher auch. Das letzte Problem ist der Name des Staffelfinals, das aber genau wie die neue Netflix-Miniserie so gut wie nichts mit dem Originalfall zu tun hat.

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