Netflix sorgt mit dieser Ankündigung für eine echte Weltpremiere: Bei Too Hot To Handle werden erstmals Paar teilnehmen. Die neue Staffel könnt ihr bereits in wenigen Wochen schauen.

Wenn man an Reality-TV denkt, denkt man im ersten Moment vielleicht nicht sofort an Netflix. Doch in den letzten Jahren setzte der Streamingdienst vermehrt auf das Genre und feierte unfassbar große Erfolge, wie zum Beispiel mit Love Is Blind. Von der Datingshow gibt es mittlerweile unzählige Ableger aus den unterschiedlichsten Ländern.

Seit 2020 gibt es auch die Datingshow Too Hot To Handle auf der Plattform, die einen besonderen Twist für die Teilnehmenden bereithält. Hier geht es nämlich darum, sich auf emotionaler Ebene kennenzulernen, weswegen jeglicher Körperkontakt und alle Intimitäten strengstens verboten sind – und sogar mit Geldbußen bestraft werden. Auch in Deutschland gibt es bereits zwei Staffeln des Formats. Noch in diesem Jahr beginnt die dritte Ausgabe und feiert eine echte Premiere.

Neue Staffel Too Hot To Handle startet noch in diesem Jahr: Dieses Konzept gab es noch nie!

Noch am 30. Dezember dürfen sich Fans über Reality-Nachschub bei Netflix freuen, denn die neue Staffel von Too Hot To Handle startet. Doch diesmal ist alles anders. Während der ursprüngliche Gedanke der Show ist, Singles auf einer besonders emotionalen Ebene zusammenzubringen, stehen diesmal Paare im Fokus des Experiments. Sechs deutschsprachige Pärchen wollen ihre Liebe bei Too Hot To Handle: Couples Edition auf ganz besondere Weise testen.

Hier könnt ihr bereits den ersten Teaser sehen:

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Können sie ihre Beziehung auf eine neue Ebene bringe und sich emotional noch einmal ganz anders kennenlernen, indem sie auf Kuscheln, Sex, Petting und Küssen verzichten? Doch nicht nur der alles überwachende Kegel Lana macht den Couples das Leben schwer, auch flirtwillige Singles sorgen in der Villa für zusätzliche Spannungen.

Am Ende zählt die persönliche Weiterentwicklung und welches Pärchen am meisten an sich arbeitet, und zeigt, dass nicht nur körperliche Anziehung fehlt, hat die Chance auf einen Jackpot in Höhe von bis zu 200.000 Euro. Wie auch in den Staffeln zuvor werden Regelbrüche streng bestraft und je nach "Vergehen" Kohle von der Gewinnsumme abgezogen.