Weltpremiere: Nach Erfolg bei Netflix bringt das ZDF heute sein eigenes The Cleaning Lady an den Start

Erst im April wurde die US-amerikanische TV-Serie The Cleaning Lady hierzulande bei Netflix zum Hit. Das ZDF arbeitete währenddessen bereits an der eigenen Version.

Alles begann 2017 mit der argentinischen TV-Serie La chiqua que limpia, in der sich eine alleinerziehende Mutter als Tatortreinigerin der Mafia durchschlagen muss. Der US-Sender FOX verwandelte diesen Serienstoff ein paar Jahre später ins erfolgreiche, vier Staffeln laufende The Cleaning Lady, das erst dieses Jahr im April bei Netflix von vielen auch in Deutschland entdeckt wurde und zum Hit avancierte.

Während die meisten deutschen Thriller-Fans mit dem Stoff dank Netflix nun vertraut sind, können sie ab heute erneut in die Geschichte einsteigen. Diese wurde bereits ebenso in Indien, Mexiko und der Türkei adaptiert, doch jetzt lohnt sich ein erneuter Blick wegen des Lokalkolorits. Denn die neuste Adaption kommt aus Deutschland und heißt Serial Cleaner.

Serial Cleaner mit Aylin Tezel feiert heute Premiere in der ZDF Mediathek

In The Cleaning Lady bei Netflix war es die Schauspielerin Elodie Yung, die als kambodschanisch-philippinische Thony De La Rosa illegal in Las Vegas arbeitetet, um ihrem schwerkranken Sohn die nötige medizinische Hilfe bieten zu können. In Serial Cleaner verhält es sich ganz ähnlich.

Teri (Aylin Tezel vom Tatort: Dormund) wird bei der Arbeit Zeugin eines Mordes. Sie ist Reiniungskraft in einem Luxushotel und um ihre Haut zu retten, bot sie sich als Tatortreinigerin an. Nebenbei kann sie so auch die lebensnotwendige Therapie für ihre immunkranke Tochter Luca (Hanna Heckt aus In die Sonne schauen) finanzieren. Das LKA lässt allerdings nicht lange auf sich warten.

Schaut hier den Trailer zu Serial Cleaner:

In einer weiteren Hauptrolle ist Stefan Gorski (Ein ganzes Leben) als Vincent Karanz zu sehen, dem das Luxushotel gehört. Die unerwartete Anziehung zwischen ihm und Teri macht die Dinge nicht einfacher, wie es in einer Pressemitteilung des ZDF heißt.

Serial Cleaner kommt in der Mediathek und im Fernsehen

Wer gern streamt und sich beim kostenlosen Angebot der Mediatheken bedienen will, der kann die komplette Serie ab heute schauen. In der ZDF-Mediathek stehen seit heute um 10 Uhr alle sechs Folgen á 45 Minuten zur Verfügung.

Im Fernsehen läuft Serial Cleaner ab dem 30. September bei ZDFneo um 21.45 Uhr. Dort wird die Crime-Serie an drei aufeinanderfolgenden Mittwochen ausgestrahlt.

Publikum durfte über den Serientitel abstimmen

Wie die FAZ berichtet, konnte das Publikum schon vorab über den Titel der Serie abstimmen. Keine der fünf anderen Versionen enthält das gelungene Wortspiel Serial Cleaner aus Serienkiller und Reinigungskraft. Mit 31 Prozent Stimmen hat sich Serial Cleaner gegenüber Polished Secrets und Pure Intention durchgesetzt – zum Glück.