"Wem zur Hölle gehört dieses Telefon!?": Ryan Reynolds versaute Denzel Washingtons emotionalste Szene und alle waren stinksauer

Highest 2 Lowest-Star Denzel Washington wird sich wohl immer an den gemeinsamen Dreh mit Ryan Reynolds erinnern. Ob die beiden je wieder zusammenarbeiten, ist jedoch fraglich.

Highest 2 Lowest-Star Denzel Washington ist bekannt dafür, seinen Job sehr ernst zu nehmen. Der zweifache Oscargewinner kennt sein Handwerk und ist meisterhaft darin. Ryan Reynolds wird derweil vor allem deshalb geschätzt, weil er sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Bei der Zusammenarbeit mit Washington bei Safe House - Niemand ist sicher war Reynolds jedoch voller Ehrfurcht und blamierte sich dennoch.

Als sein Handy während des Drehs zu Safe House klingelte, versuchte Ryan Reynolds von sich abzulenken

Sowohl für Ryan Reynolds als auch für Denzel Washington wird der Dreh des Actionfilms aus dem Jahr 2012 mit allerlei Pannen verbunden bleiben. Dazu gehört unter anderem der Moment, in dem Reynolds seinem Co-Star gleich zwei blaue Augen verpasst hat. Aber damit nicht genug.

Während des emotionalsten Moments in Safe House lagen beide Schauspieler am Boden. Sie hatten ein tiefes Gespräch und waren auf emotionaler Ebene verbunden. Washingtons Charakter Tobin Frost weinte sogar. In diesem Moment begann Reynolds Handy in der Tasche den Song Come fly with me von Frank Sinatra abzuspielen. In der Graham Norton Show erzählte Reynolds später davon.

Als der Song abgespielt wurde, unterbrach Regisseur Daniel Espinosa und fragte, "wessen verdammtes Handy" da klingelte. Washington stellte kurz darauf dieselbe Frage. Weil ihm der Moment so peinlich war, stellte sich Reynolds auf deren Seite, sah die Stuntleute an und fragte: "Wem zur Hölle gehört dieses Telefon?"

Ryan Reynolds war nicht nur in diesem Moment voller Ehrfurcht vor dem Namen und dem Talent von Denzel Washington. In einem anderen Interview mit Washington erfuhr dieser, wie Reynolds über ihn sprach. Der Schauspielveteran konterte schlagkräftig.

In der Jonathan Ross Show teilte der Moderator Denzel Washington mit, dass Reynolds in den höchsten Tönen von ihm gesprochen hat. Mit Washington zu arbeiten, sei ein wahr gewordener Traum für Ryan Reynolds gewesen. Das Problem dabei: Reynolds vergaß beim Zuschauen oft, selbst zu schauspielern und war einfach gebannt von Washingtons Darbietung. Daraufhin erwiderte Washington lässig: "Ach, daran lag das. Ich dachte, er sei einfach furchtbar."

Denzel Washington löste sofort auf, dass es sich dabei natürlich um einen Scherz handelte. Dennoch ist es bei einem Schauspieler seines Formates nur allzu verständlich, weshalb Ryan Reynolds seine eigenen Ausrutscher beim Dreh sehr peinlich waren und er verleugnen wollte, dass gerade sein Handy einen tollen Take versaut hat.