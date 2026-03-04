"Weniger cool": Daniel Radcliffe will seinem Sohn lieber die Harry Potter-Serie statt der Filme zeigen

Die Anfang 2027 kommende Harry Potter-Serie steht schon jetzt bei vielen Fans auf der Watchlist. Auch Daniel Radcliffe freut sich darauf – besonders für seinen Sohn.

Daniel Radcliffe wird für viele Menschen wohl auf ewig DER Harry Potter sein. Immerhin spielte er den mutigen Zauberschüler mit der Blitznarbe in allen acht Filmen der Fantasy-Reihe und brannte sich damit dauerhaft ins kollektive Popkultur-Gedächtnis. Der Star selbst möchte diesen Status aber gar nicht für sich beanspruchen und machte sich kürzlich sogar für seinen Nachfolger Dominic McLaughlin stark, der den Titelhelden in der kommenden Harry Potter-Serie verkörpern wird.



Nun sprach Radcliffe in der Late Show mit Stephen Colbert erneut über die Neuauflage von HBO und seine Hoffnungen, dass sein eigener Sohn nicht mit seiner Darstellung, sondern der von McLaughlin als Harry Potter aufwachsen wird.

Daniel Radcliffes Sohn soll lieber die Serien-Version von Harry Potter schauen

Radcliffe betonte, dass er sich darauf freue, den Zauberstab sinnbildlich weiterzureichen, da sein 2023 geborener Sohn somit irgendwann einen Harry Potter erleben könne, der nicht sein Vater ist:

Ich bin tatsächlich froh, dass mein Kind, wenn es groß ist und sich für Harry Potter interessiert, eine Version sehen kann, in der ich nicht mitspiele. Ich glaube, es wäre weniger cool, wenn er die Filme zusammen mit seinem Vater sehen würde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, warum der Brite die neue Serie für eine gute Idee hält, denn schließlich könne so demnächst endlich "jemand anderes die ganzen Fragen zu Harry Potter beantworten."

Mehr zur Harry Potter-Serie:

Wann und wo startet die Harry Potter-Serie?

Einen konkreten Termin gibt es für die aufwendig produzierte Harry Potter-Serie zwar noch nicht, ein ungefährer Zeitraum ist aber bereits bekannt. So soll die Premiere der Neuinterpretation im Frühjahr 2027 stattfinden. Mit HBO Max steht die Streaming-Heimat der Serie immerhin schon fest.