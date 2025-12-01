Weniger ZDF Magazin Royale für Jan Böhmermann: Damit müssen Fans jetzt rechnen

Jan Böhmermann ist seit über einem Jahrzehnt mit dem ZDF verbandelt. Das könnte sich jetzt ändern, denn mitunter wird das ZDF Magazin Royale kürzer.

Seit 2013 moderiert Jan Böhmermann die Late-Night-Show Neo Magazin (später Royale), das vor fünf Jahren unter dem neuen Namen ZDF Magazin Royale den Weg ins ZDF-Hauptprogramm gefunden hat. Nun soll es zum auslaufenden Vertrag des Satirikers neue Änderungen für seine TV-Shows geben.



Weniger ZDF Magazin Royale: Was das für Fans bedeutet

Der Vertrag zwischen dem ZDF und Jan Böhmermann ist zum Ende des Jahres ausgelaufen. Nun wurde er verlängert und es kommt zu einigen Änderungen. Darunter soll das ZDF Magazin Royale nun im nächsten Jahr weniger laufen, so berichtet DWDL . Statt 33 Episoden pro Jahr sollen es dann nur 22 Episoden sein.



Doch die Veränderungen betreffen nicht nur das ZDF Magazin Royale, sondern auch weitere Shows von Böhmermann. Es soll dafür vermehrt das mehrfach ausgezeichnete Format Lass dich überwachen! im Jahr erscheinen. Die Show läuft aktuell ca. ein bis zweimal im Jahr. Auch die Kochshow Böhmi brutzelt soll zurückkehren, obwohl sie in diesem Jahr schon einmal abgesetzt wurde.



Böhmermann und ZDF profitieren beide von künftiger Änderung

Warum das ZDF die Anzahl der Folgen von Böhmermanns Show verringert, ist offiziell nicht bekannt. Nach DWDL-Informationen soll der Sender mit der Qualität der Sendung nicht mehr zufrieden gewesen sein. Durch die geringere Anzahl an Ausgaben soll sich mehr Zeit für jede einzelne Folge genommen werden und damit auch die Qualität gewährleistet sein.



Genauso soll auch Böhmermann von den geringeren Ausgaben des ZDF Magazin Royale profitieren. So will er sich von der exklusiven Zusammenarbeit mit dem Sender lösen und somit auch mehr Freiheit genießen. Ob er damit auch für andere Sender arbeitet, kann man nur spekulieren.



So könnt ihr das ZDF Magazin Royale schauen

Das ZDF Magazin Royale läuft aktuell jeden Freitag um 23 Uhr im ZDF. Die Folgen stehen auch in der Mediathek des Senders zur Verfügung.

