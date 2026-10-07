Vor 68 Jahren veröffentlicht und von fast 10 Mio. (!) allein in Deutschland gesehen, ist dieses Meisterwerk einer der größten Kriegsfilme aller Zeiten

Sage und schreibe 9,7 Millionen Menschen lockte dieses sowjetische Weltkriegsmelodram von 1957 in die deutschen Lichtspielhäuser. Von solchen Besucherzahlen träumen Kinos auch heute noch.

Wenn die Kraniche ziehen ist ein dramatischer Sowjet-Kriegsfilm des georgischen Regisseurs Michail Kalatosow, der 1957 veröffentlicht wurde und das internationale Kinopublikum begeisterte. Das war in Deutschland nicht anders, wie Besucher:innenzahlen von 9,7 Millionen beweisen, wobei 2,8 Millionen in der DDR das Filmtheater besuchten.

Damit steht Wenn die Kraniche ziehen auf Platz 26 der ewigen Liste der bestbesuchten Filme in Deutschland, wie unsere Kolleg:innen von FILMSTARTS schreiben – vor Blockbustern wie Avatar 2: The Way of Water, Die zehn Gebote oder Jurassic Park.

Der bewegende Kriegsfilm mit der russischen Audrey Hepburn

Der 1958 mit der Goldenen Palme von Cannes ausgezeichnete Kriegsfilm zählt zur sogenannten Tauwetter-Periode des sowjetischen Kinos, die sich nach dem Tod Stalins mit kulturellen Umbrüchen befasste. Er basiert auf dem Bühnenstück Die ewig Lebenden von Drehbuchautor Wiktor Rosow und erzählt von einem jungen Paar – Weronika (Tatjana Samoilowa) und Boris (Alexei Batalow) –, das im Jahr 1941 vom Krieg getrennt wird. Während er nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht an die Front muss, bleibt sie zurück und hofft auf seine Rückkehr.

Neben der Regie wurde vor allem die hervorragende Arbeit von Kameramann Sergej Urussewski lobend von der Kritik erwähnt. So schreibt etwa das Lexikon des internationalen Films über Wenn die Kraniche ziehen (via Filmdienst ): "Der sensibel gestaltete Film [verdankt seine] Wirkung […] vor allem seiner selbstkritisch-patriotischen Sicht bei nur geringer politischer Lehrhaftigkeit sowie der wunderbaren Kameraarbeit."



Darüber hinaus verdiente Hauptdarstellerin Samoilowa sich während der Filmfestspiele in Cannes den Spitznamen "russische Audrey Hepburn".



Ansehen könnt ihr den kompletten Film übrigens kostenlos auf dem YouTube-Kanal von Mosfilm:

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Ein zeitloses Meisterwerk des Kriegsfilms

Auch heute weiß der Kriegsfilm Wenn die Kraniche ziehen noch immer zu bewegen und in den Bann zu ziehen. Das beweisen unter anderem Rotten Tomatoes -Scores von 96 (Kritiker:innen) und 93 Prozent (Zuschauer:innen) sowie unsere starke Moviepilot-Community-Wertung von 7,8 von 10, die das 68 Jahre alte Meisterwerk bei sogar sogar auf Platz 12 der besten Filme aus Russland setzt.

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