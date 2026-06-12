Wenn ihr Christopher Nolans Die Odyssee mit als erste schauen wollt, müsst ihr jetzt schnell sein

Nächsten Monat läuft Christopher Nolans Abenteuerepos Die Odyssee in den deutschen Kinos an. Der Vorverkauf der Karten hat bereits begonnen.

Es ist schon drei Jahre her, dass Christopher Nolan mit Oppenheimer seinen letzten Film im Kino präsentierte und in Kombination mit Greta Gerwigs Barbie Teil des Phänomens Barbenheimer wurde. Nun kündigt sich mit Die Odyssee seine Interpretation von Homers griechischer Abenteuersage an, die kommenden Monat, am 16. Juli 2026, in den deutschen Kinos Einzug hält.

Wer gleich am Premierentag einen sagenhaften Sitz im Lichtspielhaus ergattern möchte, sollte jetzt schon aktiv werden. Denn in den USA gab es sofort einen unglaublichen Run auf die begehrten Karten.

Der Kartenvorverkauf für Christopher Nolans Abenteuer-Epos Die Odyssee hat begonnen

Ab dem heutigen Montag, den 15. Juni kann man schon einen Monat vor dem Filmstart von Die Odyssee Kinokarten erwerben. Das gaben etwa die beiden großen Kinoketten Cinemaxx und Cinestar auf ihren Websites an. Der Blockbuster wird natürlich großflächig in zahlreichen Lichtspielhäusern starten, wer aber schon am ersten Tag oder ersten Wochenende dabei sein möchte – oder vielleicht sogar ein IMAX besuchen möchte – sollte in jedem Fall jetzt schon vorausplanen. Nolan-Premieren sind eben nicht für wenige Cineast:innen besondere Feiertage. Darauf, am Tag direkt noch am Schalter einen guten Platz zu kommen, sollte man sich besser nicht verlassen.

Hier der deutsche Trailer zu Nolans Die Odyssee:

Die Odyssee - Trailer (Deutsch) HD

Mehr Kino-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Die Odyssee ist ein 3-stündiger und knallharter Blockbuster

Karten für die Kids müsst ihr allerdings nicht mitbestellen, denn wie diesen Monat bekannt wurde, handelt es sich bei Die Odyssee wohl um den teuersten Rated-R-Film aller Zeiten. Mitbringen müsst ihr allerdings etwas Sitzfleisch, denn der antike Abenteuerspaß wird 172 Minuten lang sein, also 2 Stunden 52 Minuten.



Neben Matt Damon (Der Marsianer) als Odysseus sind unter anderem Tom Holland (Spider-Man: Homecoming) als Telemachos, Anne Hathaway (The Dark Knight Rises) als Penelope, Robert Pattinson (Tenet) als Antinoos, Zendaya (Challengers) als Göttin Athene und Charlize Theron (Mad Max: Fury Road) als Kalypso in Die Odyssee zu sehen.

Zyklopen, Sirenen und viele weiteren Gefahren warten im Kino auf euch. Adaptiert wurde die 2700 Jahre alte griechische Erzählung über die langjährige Irrfahrt des Helden Odysseus, die schon unzählige Male verfilmt wurde.

