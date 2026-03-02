Wenn ihr Die Eiskönigin bei 16 Minuten und 19 Sekunden stoppt, seht ihr eine völlig andere Disney-Prinzessin, die mit dem Film gar nichts zu tun hat

In Disney-Animationsfilmen gibt es eine lange Tradition von Easter Eggs. Die Eiskönigin bildet da keine Ausnahme. Hier besucht nämlich eine berühmte Figur Arendelle zu Elsas Krönung.

Überall verstecken sich kleine Details in Disney- und Pixar-Filmen. Und kaum einer dieser Animations-Hits wurde im letzten Jahrzehnt häufiger geschaut als Die Eiskönigin – Völlig unverfroren. Wenn ihr im richtigen Moment pausiert, könnt ihr darin sogar Rapunzel entdecken. Aber dafür müsst ihr ganz genau schauen.

Rapunzel besucht Elsa und Anna in Die Eiskönigin

Es gibt viele Theorien zu Die Eiskönigin. Dazu gehört auch, dass die beiden Schwestern Elsa und Anna einen Bruder haben: Tarzan. Und dies ist nicht die einzige Verbindung zu anderen Disney-Filmen. Der Besuch von Rapunzel in Arendelle ist dabei so subtil, dass er kaum auffällt. Laut Slashfilm hat nicht einmal Rapunzel-Co-Regisseur Nathan Greno seine eigene Figur Eugene Fitzherbert (besser bekannt als Flynn Rider) entdeckt, die mit Rapunzel auf Ausflug ist.

In dieser Szene sind Flynn und Rapunzel zu sehen: Nach vielen Jahren der Abgeschiedenheit öffnet Arendelle endlich wieder die Tore, damit Prinzessin Elsa vor dem Volk und vor hohen Gästen zur Königin gekrönt werden kann. Voller Freude tanzt und singt ihre Schwester, Prinzessin Anna, durch die Straßen der Stadt und begegnet einer ganzen Menge Adliger und Würdenträger. Stoppt den Film – im Abo bei Disney+ – exakt bei 16 Minuten und 19 Sekunden mitten in Annas Song Zum ersten Mal.

Für einen klitzekleinen Moment sind Rapunzel und ihr Partner Flynn zu entdecken und Anna scheint den beiden tatsächlich kurz in die Augen zu sehen. Da Rapunzel Prinzessin ihres eigenen Königreichs ist, ergibt ihr Besuch – vorausgesetzt, es ist dasselbe Universum – bei Elsas Krönung absolut Sinn.

Rapunzel ist deshalb so schwer zu erkennen, weil der Cameo nach Rapunzel - Neu verföhnt spielt. Da hat Rapunzel nämlich nicht mehr ihre ikonischen, langen, blonden Haare. Ihr erinnert euch sicher, dass Flynn ihre Haare gegen Ende des Films abgeschnitten hatte, um Rapunzel vor der selbstsüchtigen Gothel zu retten.

Am Ende des Rapunzel-Films kommen Flynn und Rapunzel zusammen. Da die beiden in Die Eiskönigin gemeinsam auftreten, ergibt es natürlich Sinn, dass Rapunzel weiterhin ihre Kurzhaarfrisur trägt.

Umso schwieriger ist sie zu erkennen. Das Geheimnis blieb allerdings nicht lange geheim. Schließlich wissen Disney-Fans genau, dass ihre Lieblingsfilme alle irgendwie miteinander verwoben sind.