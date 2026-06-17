Wenn ihr diese Woche nur einen Film im TV schaut, dann guckt unbedingt dieses geniale Debüt

Heute läuft ein intensives Vater-Tochter-Drama im Fernsehen, das mit Filmpreisen überschüttet wurde. Das intensive Spiel und die feinfühlige Inszenierung solltet ihr nicht verpassen.

In Gladiator 2 zeigte Paul Mescal Muskelkraft und Kampffertigkeiten, doch seine wahre Stärke liegt in intensiven Dramen. Das sieht man auch im 2022 erschienenen Film Aftersun. Die Geschichte erzählt von einer intensiven Vater-Tochter-Beziehung und konnte zahlreiche Filmpreise gewinnen. Heute läuft Aftersun im TV.

Ohne Werbeunterbrechung zeigt 3sat am heutigen Samstag, den 20. Juni 2026, um 23:35 Uhr das Familiendrama. Die Ausstrahlung läuft bis 1:10 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch Aftersun steht euch auch im Stream zur Verfügung.

Aftersun im TV: Fesselnde Vater-Tochter-Geschichte

In Aftersuch verbringt die elfjährige Sophie (Frankie Corio) mit ihrem jungen Vater Calum (Mescal) einen gemeinsamen Sommerurlaub. Jahre später erinnert sich die erwachsene Sophie (Celia Rowlson-Hall) an die Zeit am idyllischen Badeort in der Türkei zurück. Doch ihre Erinnerungen sind voller Lücken und der komplexe Charakter ihres Vaters schwer greifbar.

Regisseurin Charlotte Wells inszenierte ihren Debütfilm mit viel Feingefühl. Mit ihrer detailreichen Bildsprache gelingt es ihr, fließend die Übergänge zwischen realen und imaginären Rückblenden zu erzählen und damit die lückenhaften Erinnerungen der Erzählerin deutlich zu machen. Welche Bilder sind echt und welche haben sich unbemerkt in Erinnerungen eingeschlichen?

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Gefeiertes Filmdrama Aftersun berührt mit leisen Tönen

Bei Aftersun lohnt sich ein genaues Hinsehen, denn viele Anspielungen entfalten erst am Ende ihre volle Wirkung. Der Film entfesselt einen Sog, der leise, aber stetig ist und das Publikum dazu einlädt, die Geschichte selbst zu interpretieren. Das Debüt konnte Kritiker:innen und Fans gleichermaßen überzeugen, wie die hohen Bewertungen von 95 bzw. 82 Prozent auf Rotten Tomatoes zeigen. Auch bei Moviepilot hat der Film eine gute 7,4 von 10.

Eine intensive Performance liefert auch Hauptdarsteller Paul Mescal. Wie auch in All of Us Strangers und Hamnet beweist der Ire mal wieder, dass die stillen Dramen ihm liegen. Auf diese Rollen lässt er sich aber nicht festlegen. Nach dem großen Blockbuster-Spektakel Gladiator 2 steht das nächste große Projekt in den Startlöchern. Als Beatles-Mitglied Paul McCartney wird er in einem der gewagtesten Filmprojekte Hollywoods mitspielen.

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Für Aftersun wurde Mescal für dem Oscar nominiert, konnte sich aber nicht gegen Brendan Fraser (The Whale) durchsetzen. Der Film räumte allerdings über 30 internationale Film- und Festivalpreise ab.