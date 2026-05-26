Wenn ihr diese Woche nur einen Sci-Fi-Film schaut, dann diesen: Er läuft erstmals im TV und ist atemberaubend

Überraschend lange hat es gedauert, bis dieser Science-Fiction-Film seine Free-TV-Premiere feiert. Heute Abend könnt ihr das Meisterwerk nach vier Jahren Wartezeit endlich im Fernsehen schauen.

Lange stand Jordan Peele als Schauspieler und Comedy-Star vor der Kamera. Mit seinem Regiedebüt Get Out änderte sich das jedoch. Peele hat sich in den vergangenen Jahren als Filmemacher neu erfunden. Besonders fasziniert ist er von zwei Genres: Horror und Science-Fiction. In Nope führt er beide meisterhaft zusammen.

Nope eroberte im Sommer 2022 die große Leinwand und entpuppte sich als einer der originellsten Blockbuster der vergangenen Jahre. Heute Abend läuft er zum ersten Mal im Free-TV. ProSieben zeigt den Geniestreich um 22:45 Uhr. Die Ausstrahlung geht bis 01:20 Uhr. Hier findet ihr alle Streaming-Alternativen zum Film.

Sci-Fi-Horror: Nope ist einer der aufregendsten Blockbuster der vergangenen Jahre

Die Geschichte von Nope dreht sich um OJ (Daniel Kaluuya) und Emerald Haywood (Keke Palmer). Sie sind die Erben einer Pferderanch außerhalb von Los Angeles, die früher oft in Hollywood-Produktionen involviert war. Inzwischen setzt die Traumfabrik aber auf CGI-Pferde, was die Haywoods in eine finanziell knifflige Situation bringt.

Schon bald stoßen OJ und Emerald allerdings auf eine andere Attraktion, die nicht einmal Hollywood in seinem größten Blockbuster zeigen kann: Alles deutet darauf hin, dass sich ein UFO in den Wolken über ihrer Ranch versteckt. Fortan versuchen sie, die unheimliche Begegnung der dritten Art mit der Kamera einzufangen.

Nope ist somit ein Film über das Kino selbst. Peele inszeniert ein großes Spektakel und hinterfragt es gleichzeitig. Sein Streifzug durch Hollywood greift nicht nur Sci-Fi- und Horror-Elemente auf. In Nope schlummert ebenfalls ein moderner Western und ein extrem spannender Mysterythriller, der bis zur letzten Sekunde fesselt.

Mehr soll an dieser Stelle jedoch noch nicht verraten werden. Je weniger ihr über Noper wisst, desto besser. Der Film lebt davon, dass man sich lange Zeit nicht sicher ist, was hier genau passiert. Und Jordan Peele ist unheimlich gut darin, seine Mystery-Box effektiv und lustvoll zu entpacken, bis man am Ende nur noch staunen kann.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im April 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.