Wenn ihr euch schlecht fühlt, verbessert ein warmherziger Film bei Disney+ sofort eure Stimmung: Wie die Umarmung des besten Freundes

Ihr seid auf der Suche nach einem berührenden Film, der eure Stimmung direkt deutlich verbessert? Dann solltet ihr diesen Film bei Disney+ definitiv auf eure Watchlist packen.

Die Sonne lässt sich seit Tagen nicht mehr blicken oder der Alltagsstress nimmt kein Ende. Das kennen wir alle nur zu gut. Was ist da besser, als den Tag mit einem entspannten Film ausklingen zu lassen? Gerade könnt ihr bei Disney+ ein herzliches Drama für genau diesen Fall entdecken.

Rental Family erstmals bei Disney+ im Streaming-Abo: Ein Schauspieler, etliche Leben

Rental Family erzählt von einem Geschäftsmodell, das bei uns komplett undenkbar wäre: Eine Firma ermöglicht es, sich eine Familie auf Zeit zu mieten. Egal ob als Begleitung, zur Hilfe im Alltag oder einfach, damit man sich weniger allein fühlt. Die angeheuerten Personen schlüpfen dabei wie ein:e Schauspieler:in in eine vorab festgelegte Rolle.

Wir begleiten den nach Japan zugezogenen Schauspieler Phillip Vanderploeg (Brendan Fraser) aus den USA. Mal zockt er mit einem introvertierten Mann Videospiele, ein anderes Mal verkörpert er einen Trauernden auf einer Beerdigung. Doch zwei Fälle gehen ihm besonders nahe: Für ein kleines Mädchen soll Phillip die Rolle eines fürsorglichen Vaters übernehmen. Und mit der früheren Schauspiellegende Kikuo Hasegawa (Akira Emoto) soll er Interviews führen. Dabei findet er eine einzigartige Bindung zu ihm.

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Eine warme Umarmung von Brendan Fraser: Rental Family muntert euch bei Disney+ auf

Was sind eigentlich richtige Emotionen? Mit dieser Frage lässt sich ganz gut zusammenfassen, was uns Rental Family zeigt. Dabei wird der Film nie zu schwermütig, sondern schafft ein wohliges und herzliches Gefühl. Gerade wenn es euch mal schlecht geht, könnt ihr euch mit diesem Film in das ferne Japan begeben und euch von der Geschichte treiben lassen.

Es ist sehr leicht, mit den einzelnen Schicksalen mitzufühlen, weil alle Charaktere in Rental Family so nahbar sind. Vor allem Brendan Fraser spielt hier besonders stark. Kein anderer Hollywood-Star hätte diese Erkundungsreise mit Emotionen zwischen Heiterkeit und Melancholie schöner verkörpern können. Wer Frasers Performance in The Whale genauso sehr mochte wie ich, wird hier definitiv auf seine Kosten kommen.

Noch ein Tipp: Neuer Film von deutschem Meisterregisseur im Abo

Rental Family ging im Kino leider unter und ist daher auch zum Start auf Disney+ ein echter Geheimtipp. Kaum ein Film des Streamingdiensts schafft einen so eleganten Spagat zwischen Humor und tiefgründigen Begegnungen. Auf jeden Fall ein Drama, das mir noch lange im Gedächtnis bleiben wird.