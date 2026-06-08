Wenn ihr Netflix habt, stoppt Office Romance bei 1h und 20 Minuten – diese Challenge fordert das Internet heraus

Kurz nachdem Office Romance die Netflix-Charts erobert hat, kursiert eine Challenge für die ganz Mutigen im Netz: Wir verraten euch, was sich hinter dem berüchtigten Timecode versteckt.

Mit Office Romance streamt Netflix den perfekten Film, um unterhaltsam in die Woche zu starten: Die Komödie mit Jennifer Lopez und Brett Goldstein legte einen echten Raketenstart hin und wurde direkt zum neuen Platz 1 der Netflix-Charts. Nun kursiert eine skurrile Challenge im Netz: Ein User fordert alle Netflix-Nutzer:innen heraus, beim Timecode von 01:20 den Film zu stoppen.

Absurde Netflix-Challenge: Seid ihr mutig genug für diese Office Romance-Szene?

Der User @josiahhuges stellte seine Follower auf der sozialen Plattform X am Wochenende vor eine rätselhafte Challenge: Die Leute sollten sich eine bestimmte Szene aus Office Romance ansehen und Bescheid geben, ohne andere User zu spoilern. Er wiederholte seine mysteriöse Anweisung mehrfach mit kryptischen Ergänzungen:

Es ist noch Zeit dafür. Kurz vor dem Schlafengehen. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir.

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Die Reaktionen derjenigen, die die Challenge umgesetzt haben, reichen von Ekel ("Ich habe geschrieeeeen") über Belustigung ("Der Schock hat mich zum Lachen gebracht") bis hin zu Flüchen auf den Urheber ("Ich hoffe, McDonalds vergisst deine Soßen") – aber was verbirgt sich hinter dem Timecode?

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So verstört Office Romance Internet-User

Wir waren todesmutig und haben uns dem mysteriösen Timecode gestellt: Bei der Szene im Film handelt es sich um die einsetzenden Wehen der hochschwangeren Sydney (Betty Gilpin). In einer schweißtreibenden Szene gebärt sie ihr Kind unter den schockierten Ausrufen ihrer Kolleg:innen – und ein Schwenk der Kamera hält voll drauf, als ihr Baby das Licht der Welt erblickt. Was einigen User:innen offensichtlich den Appetit verdorben hat, sorgt bei anderen nur für ein müdes Lächeln:

Vielleicht liegt es daran, dass ich Krankenschwester bin, aber es gibt einen riesigen Teil der Weltbevölkerung, der so etwas schon einmal gesehen oder selbst erlebt hat.

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Man kann grübeln, ob die Macher:innen von Office Romance mit dem Riesenerfolg ihres Films gerechnet haben. Eine ganz andere Frage ist, ob sie erwartet haben, dass ausgerechnet diese Aufnahme zum Schreckgespenst einer Internet-Challenge wird. Wenn ihr euch mit eigenen Augen vom Wunder der Geburt überzeugen möchtet, findet ihr den Film bei Netflix im Streaming-Abo.