Wenn ihr nur die Herr der Ringe-Filme kennt, habt ihr diese 3 rührenden Buchdetails 25 Jahre lang verpasst

Samweis Gamdschie ist nicht nur einer der Gefährten, sondern eine absolute Schlüsselfigur der Trilogie. Wer die Filme gesehen hat, kennt allerdings nur einen Bruchteil seiner Großartigkeit.

Ohne Sam (Sean Astin) wäre Frodo (Elijah Wood) wohl nicht weit gekomen. Das weiß nicht nur Frodo selbst, sondern wir alle. Für viele Fans ist Sam der wahre Held in Der Herr der Ringe. Dabei konnten die Filme gar nicht alle Details aufnehmen, was den mutigen Hobbit angeht. Trotz der 12 Stunden, die die Extended Editions der Trilogie dauern, gab es nicht genug Platz. In den Büchern konnten wir dagegen noch etwas mehr über Sam erfahren.

Sams Geschichte war nach Der Herr der Ringe noch lange nicht zu Ende

Am Ende der Filme verabschiedete sich Sam von Frodo und hatte eine Familie mit seiner Frau Rosie (Sara McLeod) gegründet. Wir sehen ihn am Ende mit ihr und seinen zwei Kindern. In den Büchern erfahren wir, dass die Familienplanung damit noch lange nicht abgeschlossen war. Sam und Rosie haben nämlich 13 Kinder in die Welt von Mittelerde gesetzt.

Einige der Kinder benannte er nach seinen Freunden Frodo, Merry, Pippin und Bilbo. Außerdem spielte Sam eine wesentliche Rolle bei der Rückeroberung des Auenlandes. In der Vorlage wurde dieses nämlich von Menschen überfallen und eingenommen. Außerdem war er der Erbe von Frodos Besitz, was ihn zum Herren eines großen Guts machte.

Auch wenn Sam den einen Ring nur eine kurze Zeit trug, als er dachte, Frodo wäre gestorben, zählt er als Ringträger. Und als solcher war es ihm erlaubt, Mittelerde zu verlassen und nach Valinor zu segeln. Das tat er, nachdem seine Frau gestorben war. Es ist ein schöner Gedanke, dass er nach über 60 Jahren wieder mit Frodo vereint war.