Wenn ihr Sci-Fi und Horror liebt, gibt es bei Netflix die perfekte Serie für euch: Selbst Genre-Fans wissen nicht, dass sie existiert

Horror bietet so viele Facetten. Nicht zuletzt, weil jede Kultur ihre eigenen Schauergestalten hat. Dadurch bietet auch diese Netflix-Serie eine spannende neue Perspektive.

Das Unheimliche, das Übernatürliche, das schlichtweg Ekelhafte: All das sieht je nach Land, Kultur und Umgebung sehr verschieden aus. Während in englischen Schlössern viktorianische Geister umgehen und wir den Krampus fürchten müssen, lauern in ferneren Teilen der Welt ganz andere Monster und gruselige Ideen. Packt die Koffer!

Unser Ziel liegt fast am anderen Ende der Welt: Mit Joko Anwar's Nightmares and Daydreams fliegen wir auf Schauerreise nach Indonesien. Die Netflix-Serie bietet sieben Episoden voller abgefahrener übernatürlicher Erlebnisse, die euch das Hirn verbiegen und das Angstzentrum in den Overdrive jagen. Alles mit ganz eigenem Twist.

In Nightmares and Daydreams bei Netflix stoßen sieben Menschen in grauenhafte Geheimnisse

Jakarta, Indonesien. Eine Stadt extremer Widersprüche, mit gigantischer Bevölkerung und einer weit aufklaffenden Schere zwischen Arm und Reich. Über die Jahrzehnte hinweg begegnen wir sieben Menschen, die versuchen, im Großstadtdschungel zu überleben – und dabei Erfahrungen machen, die ihre Realität zerbrechen lassen wie einen eingeschlagenen Spiegel.

Die Reise führt uns unter anderem in ein Altenheim für die Ultrareichen, dessen Geheimnis lebensgefährlich ist. In die Slums, in denen mächtige Wesen in harmloser Gestalt ihr Unwesen treiben. In den Kopf einer Autorin, deren Leben mit dem ihrer Romanfigur verschmilzt. Und zu anderen, die lernen, dass die ihnen scheinbar vertraute Welt so viel mehr Böses bereithält, als sie sich träumen lassen konnten.

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Nightmares and Daydreams ist Sci-Fi-Horror mit ganz anderem Flair und packender Perspektive

Horror wird immer da spannend, wo er sich mit der Lebensrealität von Menschen vermischt und auch reale Schrecken einfangen kann. Genau davon profitiert Nightmares and Daydreams. Die Serie eröffnet uns neben ihren Schrecken auch die Gefühlswelt und Sorgen der Bewohner:innen Jakartas. Dieser kulturelle und teilweise politische Twist macht das Horrorerlebnis um einiges intensiver und fesselnder.

Noch dazu beweist Joko Anwar, was Indonesien so auf dem Kasten hat, wenn es um Horrorbilder und abgedrehte Sci-Fi-Konzepte geht. Nightmares and Daydreams bietet über seine sieben Kurzgeschichten hinweg eine riesige Bandbreite an Grauen. Das reicht von subtilerem Psycho-Horror bis hin zu großen, trippigen Bildern, die fast schon kosmisch anmuten.

In jedem Falle ist der Titel der Alb- und Tagträume mehr als passend gewählt, denn genau so fühlt sich die Serie an, wenn sie besonders glänzt: wie Traumbilder, die uns fiebrig und schweißgebadet durch ihre wilden Landschaften jagen und uns Monster auf den Hals hetzen.

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Wer Sci-Fi-Horror mal wieder aus etwas anderer Perspektive erleben will, kann das mit Nightmares and Daydreams jetzt bei Netflix.

