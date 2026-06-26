Wenn ihr wirklich mal ein Meisterwerk im TV schauen wollt, müsst ihr heute Abend um 20:15 Uhr einschalten

Filme wie diesen gibt es selten. Wer sich drauf einlässt, kann allerdings zwei echte Schauspiel-Legenden im Film eines Meister-Regisseurs sehen.

Alain Delon und Monica Vitti sind nicht nur zwei bildhübsche Menschen, sondern auch verdammt gut in dem, was sie tun. Erst recht, wenn sie in einem Film von Michelangelo Antonioni auftrumpfen. Falls euch all das nichts sagt, kein Problem. Dann solltet ihr euch heute Abend aber vielleicht erst recht Liebe 1962 ansehen.

Die Chance dazu habt ihr am heutigen Montag, den 29. Juli ab 20:15 Uhr bei Arte. Der Film dauert bis um 22:15 Uhr und wird am Mittwoch, den 8. Juli um 15:40 Uhr wiederholt. Ansonsten ist er natürlich auch in der Arte-Mediathek oder online bei diesen Streaming-Anbietern verfügbar.

Heute im TV: Darum geht's in Michelangelo Antonionis Meisterwerk Liebe 1962

Vittoria (Monica Vitti) hat sich von ihrem Partner getrennt und weiß nicht so recht, wohin mit sich. Als sie ihre Mutter an der römischen Börse besucht, lernt sie dort den Spekulanten und Börsenmakler Piero (Alain Delon) kennen. Die beiden beginnen, sich einander anzunähern und eine Art Beziehung einzugehen. Aber das ist nicht so einfach.

Erst recht nicht in einer Zeit, die durch Kolonialismus, Kapitalismus und zwischenmenschliche Kälte geprägt ist. Was uns auch heute, über 50 Jahre später, immer noch beschäftigt, war auch Anfang der 1960er Jahre schon Thema. Die sexuelle Befreiung der wilden Sechziger lässt noch auf sich warten, dafür gibt es aber schon den einen oder anderen zarten Vorboten davon und jede Menge Verlorenheit, Zweifel und Einsamkeit.

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Liebe 1962 ist ein trostloses, durch und durch perfektioniertes Meisterwerk in Schwarz-Weiß

Michelangelo Antonioni reißt mit Liebe 1962 (übrigens eigentlich Teil drei einer nicht direkt zusammenhängenden Trilogie an Liebesdramen) unzählige Themen an. Letztlich widmet er sich dann aber doch lieber der großen Leere zwischenmenschlicher Beziehungen und einer tiefsitzenden Melancholie, Liebe, Trennungen, Bindungsunfähigkeit und der Frage, was all das überhaupt zu bedeuten hat und ob es funktionieren kann.

Wer in der richtigen Stimmung für Filme dieser Art ist, kann hier eine echte Offenbarung entdecken. Die visuelle Sprache sucht ihresgleichen und setzt auf menschenleere Plätze im Gegensatz zur tosenden Börse, architektonische Besonderheiten und die Schönheit der beiden Hauptdarsteller. Kein Wunder, dass Liebe 1962 bei den Filmfestspielen von Cannes den Sonderpreis der Jury gewonnen hat.

Aber Vorsicht: Der Film heißt im Original nicht umsonst "L'eclisse", was sich mit (Sonnen-)Finsternis übersetzen lässt. Wenn ihr gerade sowieso schon unter einem gebrochenen Herzen leidet, ist das hier vielleicht nicht das Richtige für euch – oder vielleicht doch, gerade deswegen.