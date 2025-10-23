Wenn ihr wisst, wie eine der beeindruckendsten James Bond-Szenen gedreht wurde, seht ihr Daniel Craig mit völlig anderen Augen

Daniel Craigs James Bond war verletzlich und gleichzeitig extrem cool. Das wurde besonders in einer Eröffnungsszene deutlich. Das Making-of ist sogar noch beeindruckender.

Mit Casino Royale startete James Bond mit Daniel Craig einen Neuanfang. Der Charakter wurde geerdeter als in den letzten Filmen mit Pierce Brosnan und gleichzeitig nahbarer. Dadurch wirkte die Eröffnungsszene in seinem vorletzten Film Spectre wesentlich aufregender, obwohl Bond darin im Grunde einfach über ein paar Dächer spaziert. Doch durch die vorige Entwicklung und die Kamerafahrt spüren wir das pure Adrenalin.

Mutig wie James Bond: Während dieser langen Kamerafahrt spazierte Daniel Craig tatsächlich am Rande des Abgrunds

Während der Eröffnungsszene spaziert Daniel Craig als James Bond lässig durch ein Fenster und landet auf dem Sims eines Gebäudes in Mexiko City. Danach läuft er, ohne mit der Wimper zu zucken, über die Dächer und folgt der Straße bis an eine Kreuzung. Dabei bleibt er nahe am Abgrund, sodass wir unter ihm die Straße mit den Menschen sehen, die gerade den Tag der Toten feiern.

Die Aufnahme wurde nicht nur in einer einzelnen Kamerafahrt ohne Schnitte aufgenommen, Daniel Craig lief tatsächlich über die Dächer. Nur wenige Zentimeter zu seiner Linken ist die Straßenschlucht zu sehen, die in den meisten von uns zumindest ein Schwindelgefühl auslösen würde.

Natürlich ist Craig während der Aufnahme mithilfe eines Krans gesichert, sodass ein Absturz vermieden werden könnte. Das ändert allerdings aber nichts daran, dass seine Lässigkeit in der Szene mehr als beeindruckend ist.

Darüber hinaus kann man durch den direkten Vergleich der Szene und des Making-ofs erkennen, wie viel CGI in der Szene steckt. Besonders der kleine Sprung von einem Dach aufs andere wirkt spektakulär, auch wenn im Video zum Dreh zu sehen ist, dass die Lücke durch ein grünes Element geschlossen wurde.