Wenn Jack Nicholson gefragt wird, wer der beste Schauspieler der Geschichte ist, antwortet er ohne Zögern: "Das ist offensichtlich – ich meine das ernst"

Wenn es um den besten Schauspieler überhaupt geht, hat Hollywood-Legende Jack Nicholson eine klare Meinung. Damals hat der Star seinem Idol sogar einen langen Text gewidmet.

Wenn es um die besten Schauspieler aller Zeiten geht, hat Jack Nicholson definitiv ein Wörtchen mitzureden. Mit unzähligen unvergesslichen Rollen in Meisterwerken und Klassikern wie Chinatown, Shining oder Einer flog über das Kuckucksnest hat sich der Star längst in die Hollywood-Geschichte eingeschrieben.

Dabei machte Nicholson nie ein großes Geheimnis darum, wen er persönlich für den größten und besten Schauspieler aller Zeiten hält. Einmal stand er sogar mit ihm für einen gemeinsamen Film vor der Kamera.

Jack Nicholson hat Marlon Brando als besten Schauspieler der Welt gewürdigt

Als Marlon Brando 2004 gestorben ist, hat Nicholson für den Rolling Stone einen Nachruf über ihn geschrieben. Darin schreibt er über den Star aus Filmen wie Der Pate, Apocalypse Now, Die Faust im Nacken und Endstation Sehnsucht unter anderem:

Ich meine das ernst, wenn ich sage: Wer Brando nicht zu schätzen weiß, mit dem wüsste ich nicht, worüber ich reden sollte. Wenn es im Leben überhaupt etwas Offensichtliches gibt, dann ist es genau das. Andere Schauspieler laufen nicht herum und diskutieren darüber, wer der beste Schauspieler der Welt ist – denn das ist offensichtlich: Marlon Brando.

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Marlon Brando gilt allgemein als absoluter Schauspielgigant, auch wenn sich Stars wie Christoph Waltz sehr kritisch über den Status des Darstellers geäußert haben. Jack Nicholson durfte neben seiner Bewunderung selbst einmal mit Brando zusammenarbeiten, als beide in Arthur Penns Spätwestern Duell am Missouri von 1976 die Hauptrollen gespielt haben.

Über seine Zeit am Set schrieb er im Rolling Stone-Artikel noch ehrfürchtig über seine Gefühle nach dem allerersten Drehtag:

Am nächsten Tag wachte ich völlig fertig auf. Über Nacht brach die ganze Katastrophe über mich herein: 'Verdammt noch mal – für wen hältst du dich eigentlich, Jack? Du spielst in einem Film mit Marlon Brando!' Er hatte mich völlig vernichtet.

Ich dachte: 'Was, wenn sie beschließen, mich aufzuhängen – bloß weil ich so verrückt war zu glauben, ich könnte mich mit diesem Typen im selben Land aufhalten, geschweige denn im selben Film?' Unser Regisseur, Arthur Penn, musste mich regelrecht wieder aufpäppeln, nur damit ich überhaupt weitermachte.

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