"Wenn sie einen Raum betritt, beherrscht sie ihn": Dutton Ranch-Star Kelly Reilly über Yellowstone-Rückkehr und wie sie sich von Beth unterscheidet

Dutton Ranch knüpft direkt dort an, wo Yellowstone als Serie aufgehört hat. Im Moviepilot-Interview erklärt Kelly Reilly, wie sich ihre Beth Dutton nun weiterentwickelt.

Am Freitag ist die Yellowstone-Fortsetzung Dutton Ranch bei Paramount+ gestartet. Im zweiten Sequel der Western-Hitserie (nach Marshals: A Yellowstone Story) kehrt Kelly Reilly als Hauptdarstellerin Beth Dutton zurück. Ich traf sie für Moviepilot vorab, um über den Neuanfang zu sprechen und herauszufinden, wie sehr die Schauspielerin sich von ihrer Serienfigur unterscheidet.

"Frieden ist kein Teil der Gleichung": Yellowstone-Star Kelly Reilly im Interview zu Dutton Ranch

Durch ihre Auftritte in allen 53 Folgen von Yellowstone hat sich Kelly Reilly einen Platz unter den eindrücklichsten Serienfiguren der Gegenwart gesichert. Wenn ihre gefeierte Eiskönigin Beth Dutton auf der Bildfläche erscheint, überstrahlt ihre Intensität selbst die malerischste Landschaft Montanas. In dem Berliner Hotel, in dem ich die 48-jährige Engländerin erstmals in Person treffe, nimmt sie sich in ihrem geblümten Kleid fast zierlich aus. Ihre Ausstrahlung ist unverkennbar, wenn auch deutlich ruhiger als die ihrer furiosen Serienfigur.

Nach Filmrollen in Stolz und Vorurteil, Eden Lake sowie Guy Ritchies zwei Sherlock Holmes-Kinofilmen spielte Kelly Reilly auch in den Serien True Detective und Britannia mit, bevor sie mit Yellowstone eine neue Serienheimat fand. Nach fünf Staffeln endete der moderne Western zwar, nicht aber Reillys Karriere als Beth: Denn mit Ehemann Rip (Cole Hauser) und Ziehsohn Carter (Finn Little) wagt die überlebende Dutton-Tochter nun einen Neubeginn mit einer kleinen Ranch in Texas.

Schaut hier den Trailer zu Dutton Ranch mit Kelly Reilly:

Dutton Ranch - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Moviepilot: Fragst du dich als Britin manchmal, wie du mit Yellowstone in einer der vielleicht "amerikanischsten" Serien der Gegenwart gelandet bist?

Kelly Reilly: Ja, manchmal muss ich mich schon kneifen. Besonders wenn ich draußen im Herzen Amerikas bin, inmitten dieser sehr amerikanischen Kultur des Westens. Es ist ein gewaltiger Ort und dann muss ich auch noch vorgeben, von dort zu kommen! Ich arbeite immer noch ständig daran, amerikanisch zu klingen, und habe einen Dialekt-Coach, der mir dabei hilft. Ich bin zwar von Amerikaner:innen umgeben, ab und zu schleicht sich mein schwaches britisches „R“ allerdings noch ein. Andererseits hat Beth mittlerweile fast ihre eigene Art zu sprechen, was sich für mich fast schon jenseits eines Akzents anfühlt.

Musstest du darüber nachdenken, ob du Beth Dutton weiterhin spielen wolltest, als man nach Yellowstone mit Dutton Ranch auf dich zukam? Hattest du Bedingungen?

Nun, das Drehbuch musste natürlich gut sein. Welche Geschichte erzählen wir hier? Es gab viele Fragen. Cole Hauser, der Rip spielt, und ich haben uns sehr ausführlich unterhalten. Wir hatten natürlich vertraute Stimmen um uns, die die Charaktere und ihre Welt kannten. Wie Taylor Sheridan als ausführender Produzent oder Christina Voros als ausführende Produzentin, Regisseurin und Kamerafrau. Aber obwohl wir die Rollen verinnerlicht hatten, war es mit neuen Drehbuchautor:innen, einem neuen Drehort und einer neuen Besetzung definitiv so, als würden wir uns ins Unbekannte wagen.

Es ist wie ein Kreislauf: Man muss etwas lernen und dann wieder von vorne anfangen. Das ist wie beim Yoga – da geht man auch immer wieder zurück zu den einfachen Übungen vom Anfang, um sich an die Einfachheit zu erinnern. Das haben wir hier auch gemacht.

Hast du Unterschiede bemerkt, wie Taylor Sheridan Yellowstone und Showrunner Chad Feehan Dutton Ranch geführt haben?

Nun, bei Yellowstone waren diese Charaktere Taylor Sheridans Schöpfung. Es ist seine Welt, die aus ihm heraus entstanden ist. Wir haben sechs Jahre lang mit ihm daran gearbeitet. Es ist also wie eine Staffelstab-Übergabe. Es gibt viele kreative Stimmen und man hat versucht, herauszufiltern, welche davon sich am wahrhaftigsten anfühlte.

Gleich in der ersten Szene von Dutton Ranch darfst du reiten: ein Talent, das du in Yellowstone eher verstecken musstest. Später rettest du außerdem ein verletztes Pferd.

Wann immer ich auf den Rücken eines Pferdes steigen kann, bin ich glücklich. Ich meine, wir haben dort einige der schönsten Tiere, großartige Pferdepfleger und Stuntleute und man reitet an den unglaublichen Orten aus. Also ja, dieser Teil macht immer Spaß.

Bist du noch in Kontakt mit deinem "Dutton-Bruder" Luke Grimes? Seine Figur Kayce hat parallel zu deiner Serie mit Marshals auch ein Sequel erhalten.

Ich habe seine Serie noch nicht gesehen, weil wir gerade erst mit dem Dreh unserer Serie fertig geworden sind. Ich habe ihn aber neulich gesehen und gesagt: "Ich werde mich hinsetzen und alles an einem Stück durchbingen." Wir sind uns [bei Yellowstone] alle so nahegekommen und ich vermisse ihn schrecklich. Auch Wes Bentley, der meinen anderen Bruder in der Serie gespielt hat – und offensichtlich [in dieser Serienwelt] nicht mehr unter uns ist. Ich hoffe, dass wir wieder zusammenkommen und dass zumindest Kayce in unsere Welt zurückkehrt. Oder dass die Erzählungen sich überschneiden. Aber das sind Gespräche, die wir führen müssen, falls wir eine weitere Staffel bekommen.

Gibt es etwas, das du nach all den Jahren noch mit Beth erforschen möchtest, in einer potenziellen 2. Staffel von Dutton Ranch?

Ich denke, dass es von uns selbst verschiedene Lebensphasen gibt. Mit Beth älter zu werden, war ein Geschenk. Aktuell begegne ich ihr einfach im gegenwärtigen Moment, wo auch immer sie gerade in ihrer Geschichte steht. Was ich verraten kann: Am Ende dieser Staffel wird sie an einem ganz anderen Punkt sein, als zu Beginn. Wenn wir eine zweite Staffel bekommen, weiß ich also, wo wir anfangen – und Frieden ist kein Teil der Gleichung.

Kannst du zum Abschluss noch eine Sache nennen, bei der du dich völlig von Beth Dutton unterscheidest? Und eine, worin du ihr ähnelst?

Ich bin wahrscheinlich eine recht leidenschaftliche Person. Ich empfinde Dinge sehr stark, und ich denke, das tut sie auch. Aber ich glaube, ihre Fähigkeit zu kämpfen ist etwas, das ich nicht in mir habe. Ich würde in solchen Situationen eher weggehen oder dich umarmen. Ich habe kein Interesse am Streiten. Das ist vermutlich der Punkt, an dem wir uns am meisten unterscheiden. Außerdem hat sie ein Hirn, das viel größer ist als meins. Wenn sie einen Raum betritt, beherrscht sie ihn. Sie weiß genau, was jeder darin denkt und tut. Und dann haut sie diese Einzeiler raus. Das ist alles Beth. Das bin nicht ich.