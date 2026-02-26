Wer in One Piece Staffel 2 blinzelt, verpasst einen der genialsten Cameos: Ruffys Bruder ist jetzt schon aufgetaucht

Netflix' Fantasyserie One Piece ist mit Staffel 2 zurück und versteckt direkt in Folge 1 einen riesigen Fanliebling aus der Vorlage. Er ist aber nur eine Sekunde zu sehen.

One Piece ist bekannt dafür, wichtige Charaktere und Ereignisse von langer Hand vorzubereiten. Da bildet auch die Live-Action-Adaption von Netflix keine Ausnahme. Die 2. Staffel von One Piece, die frisch am 10. März gestartet ist, überrascht zu Beginn mit einem gewaltigen Cameo-Auftritt, mit dem selbst Anime-Fans nicht gerechnet haben. Denn diese ikonische Figur sollte eigentlich erst Jahre später auftauchen.

Achtung, es folgen Spoiler zu One Piece:

One Piece Staffel 2 überrascht mit Gastauftritt von Sabo

Wer ganz genau hinschaut, kann in der ersten Folge von Staffel 2 den One Piece-Charakter Sabo entdecken. Nachdem sich Ruffy (Iñaki Godoy) und seine Crew aus Loguetown verabschieden und in Richtung Grandline segeln, blickt ihnen der mysteriöse Dragon (Rigo Sanchez) hinterher. Hinter ihm erscheint für einen kurzen Moment ein blonder Mann mit Zylinderhut, den Anime-Fans sofort als Revolutionsarmee-Stabschef Sabo erkennen werden.

Wer ist Sabo? Falls ihr den Manga oder Anime nicht kennt, hier die Kurzfassung: Sabo ist von adliger Abstammung und gründet als Kind eine Schwurbruderschaft mit Ruffy und Portgas D. Ace (den lernen wir in Staffel 3 kennen). Im Alter von 10 Jahren wird er Opfer eines Angriffs und verliert dabei sein Gedächtnis. Während seine "Brüder" ihn für tot halten, wird Sabo von Dragon, dem Anführer der Revolutionsarmee, aufgenommen und wird schließlich zu dessen rechter Hand.

Dass wir Sabo in der Netflix-Serie schon jetzt an der Seite von Dragon zu sehen bekommen, ist im Kontext der Chronologie der Geschichte sinnvoll. Für One Piece-Fans ist der Auftritt trotzdem eine riesige Überraschung. Immerhin hat es im Anime fast zwölf Jahre gedauert, bis der Charakter überhaupt zu sehen war.

Bis Sabo in Netflix' One Piece wichtig wird, dauert es noch ewig

In der Geschichte von One Piece ist Sabo einer der wichtigsten Charaktere überhaupt und unter Fans sehr beliebt. Zum Zeitpunkt der Alabasta-Saga, die in der Netflix-Serie in Staffel 2 und 3 adaptiert wird, ist seine Existenz aber noch gar nicht bekannt. Erst in der sogenannten Summit War-Saga tritt Sabo erstmals in Rückblenden im Manga-Kapitel 583 bzw. in der Anime-Folge 494 in Erscheinung.

Sabos eigentliche Geschichte als junger Erwachsener beginnt allerdings weitaus später: nach einem großen Zeitsprung innerhalb der Gesamthandlung im Rahmen des Dressrosa-Arcs. Erst ist Episode 663 des Animes bzw. Kapitel 731 des Mangas treffen die "Brüder" Ruffy und Sabo, der mittlerweile seine Erinnerungen zurückerlangt hat, erstmals seit ihrer Kindheit wieder aufeinander.

Falls Netflix' One Piece auch zukünftig nah an der Vorlage bleibt und keine großen Arcs überspringt, wird es leider noch viele Jahre dauern, bis wir Ruffy und Sabo Seite an Seite kämpfen sehen. Hier findet ihr eine ungefähre Schätzung, wie lange die Adaption brauchen könnte:

Alabasta: Staffel 3

Skypiea: Staffel 4

Water 7: Staffel 5

Thriller Bark: Staffel 6

Summit War: Staffel 7 und 8

Fish-Man Island: Staffel 9

Dressrosa: Staffel 10

Ob die Netflix-Serie überhaupt bis zu dem Punkt kommt, an dem Sabo ein richtiger Teil der Handlung wird, lässt sich noch nicht abschätzen. Möglich wäre aber, dass der Charakter bereits in Staffel 3 erneut referenziert wird, sobald die Netflix-Serie Ruffys Bruder Ace vorstellt.

