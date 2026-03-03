Wer ist in Bridgerton Staffel 5 die neue Lady Whistledown? 12 Verdächtige kommen infrage

Am Ende von Staffel 4 tritt eine neue, anonyme Lady Whistledown auf den Plan. Wir loten das Für und Wider aus, wer sich alles hinter der Autorin verstecken könnte.

Nach dem Ende der 4. Staffel von Bridgerton müssen wir uns eine Weile auf Staffel 5 gedulden. In der Wartezeit können wir uns für den Netflix-Hit entweder Alternativen suchen oder tief in die neuen Mysterien abtauchen, welche die Serie im Finale eröffnet hat.

Die größte Frage am Ende von Staffel 4 lautet natürlich: Wer ist die nächste Lady Whistledown? Deshalb haben wir euch an dieser Stelle die 12 spannendsten Theorien zusammengetragen, wer sich hinter der neuen spitzen Zunge verbergen könnte.

Wer ist Lady Whistledown nach Staffel 5? Diese 12 Kandidat:innen sind verdächtig

In Staffel 4 kündigt die enthüllte Whistledown-Autorin Penelope (Nicola Coughlan) ihre Position bei der Königin und will in Zukunft höchstens noch an einem Buch schreiben. Das Finale überrascht sie (und uns) jedoch mit einem neuen Gossip-Newsletter. Er endet mit den Worten: "... obgleich Ihnen diesmal eine gänzlich andere Verfasserin schreibt. Doch vorerst soll meine Identität ein wohlgehütetes Geheimnis bleiben."

Ob die Bridgerton-Wendung einer neuen Klatschbase, die Penelopes Schreibfeder übernimmt, ein cleverer Schachzug oder doch ein billiger Cliffhanger ist, muss jeder Fan für sich selbst entscheiden. Bridgerton-Showrunnerin Jess Brownell zeigte sich gegenüber TV Line jedenfalls begeistert, dass die Netflix-Serie nun ein "echtes Mysterium" habe, das nicht einmal die Buchvorlagen von Julia Quinn verraten könnten (weil dieser Twist dort nicht existiert).

Gegenüber The Wrap verriet Brownell, dass niemand im Cast die Identität der neuen, bissigeren Whistledown kennt. Nur sie selbst und Bridgerton-Lenkerin Shonda Rhimes wissen um die Auflösung, obwohl in Staffel 4 "subtile Hinweise" zu finden seien. Netflix-Fans spekulieren schon entsprechend fleißig, wem Julie Andrews nun im Original ihre Stimme leiht. Folgende 12 Personen erscheinen mal mehr, mal weniger wahrscheinlich. (Die folgenden Prozentangaben der Wahrscheinlichkeit basieren mehr auf einem Bauchgefühl als auf echten mathematischen Rechnungen.)

1. Ist Alice Mondrich die neue Lady Whistledown?

Alice Mondrich (Emma Naomi) gehört seit Staffel 1 zum Bridgerton-Cast und gewann in Staffel 4 zunehmend an Bedeutung. Sie machte sich der Queen als Hofdame unentbehrlich und bewies bereits ein Händchen darin, Informationen und Gossip aufzustöbern (wie z.B. die Liebschaft zwischen Benedict und Sophie). Doch wäre sie als Whistledown-Nachfolgerin nicht etwas zu offensichtlich, weil sie dieselbe Aufgabe schon unter Anleitung der Königin erfüllt?

Alice Mondrichs Whistledown-Wahrscheinlichkeit: 49 %

2. Mutiert die Queen selbst zu Bridgertons neuer Lady Whistledown?

Niemand liebt Klatsch in Bridgerton so sehr wie Königin Charlotte (Golda Rosheuvel). Um der Langeweile zu entkommen, könnte sie nach Penelopes Abschied selbst zur Feder greifen. Einfluss und finanzielle Mittel hätte sie, genauso wie eine Dienerschaft, die ihr die neuesten Gerüchte zuträgt. Nachdem Penelope ihr Mauerblümchen-Dasein beendet hatte, fiel ihr die Informationsbeschaffung jedoch schwerer; im Herzen der Gesellschaft dürfte die Queen ein ähnliches Problem haben.

Queen Charlottes Whistledown-Wahrscheinlichkeit: 11 %

3. Wird Lady Danbury zur neuen Lady Whistledown?

Lady Agatha Danbury (Adjoa Andoh) gab ihre Position als engste Vertraute der Königin in Staffel 4 auf und will nun das Land ihrer Heimat besuchen. Trotzdem betonte Bridgertons Showrunnerin Jess Brownell bereits, die resolute Dame werde "absolut immer noch Teil der Geschichte in Staffel 5" sein. Die neue spitze Zunge würde zu ihrem Tonfall passen. Verbreitet sie ihren Gossip zur Freude ihrer königlichen Freundin in Zukunft einfach anonym? Andererseits scheint sie wirklich eine Auszeit zu brauchen und könnte die Kolumne wohl schwerlich aus dem Ausland dirigieren.

Lady Danburys Whistledown-Wahrscheinlichkeit: 27 %

4. Ist Brimsley heimlich der neue Lord Whistledown?

Geschützt von der Anonymität muss es sich bei der neuen Lady Whistledown nicht zwangsläufig um eine Frau handeln. Der treue Leibdiener der Königin, Brimsley (Hugh Sachs), hat seine Ohren überall, wird aber selten von der Außenwelt wahrgenommen. Er könnte seiner Herrin entsprechend als geheimer "Lord Whistledown" den Gefallen neuer Skandale bescheren. In der Prequel-Serie Queen Charlotte bewies der schwule Diener ebenfalls bereits ein Händchen als Helfer in der Not. Nur, dass er der Queen selten von der Seite weicht, könnte diese Aufgabe etwas behindern.

Brimsleys Whistledown-Wahrscheinlichkeit: 58 %

5. - 9. In der Bridgerton-Dienerschaft kommen viele als Lady Whistledown infrage

Verfolgen wir den Gedanken einer neuen Lady Whistledown aus der dienenden Unterschicht weiter, eröffnet sich ein völlig neues Feld der Möglichkeiten. Hier existieren viele Randfiguren, die nun glänzen könnten. Die Featherington-Haushälterin Mrs. Varley (Lorraine Ashbourne) musste in Staffel 4 beispielsweise viel einstecken und sich für Lady Featherington bereits als zuverlässige Klatsch-Quelle bewiesen. Ihre neue Vertreterin im Featherington-Haushalt ist als Verdächtige aber noch spannender, denn Rae (Rosa Hesmondhalgh) kennen wir bereits als Penelopes clevere Zofe: Hat sie von der ersten Lady Whistledown gelernt?

Ebenso könnte die Bridgerton-Dienerschaft mit Footman John (Oli Higginson) und Dienstmädchen Celia (Sophie Lamont) oder Sophies Vertrauten Alfie (David Moorst) und Hazel (Gracie McGonigal) in Frage kommen.

Mrs. Varleys Whistledown-Wahrscheinlichkeit: 7 %

Raes Whistledown-Wahrscheinlichkeit: 71 %

Johns Whistledown-Wahrscheinlichkeit: 12 %

Celias Whistledown-Wahrscheinlichkeit: 30 %

Alfies Whistledown-Wahrscheinlichkeit: 33 %

10. Hat Hyacinth Brigerton Potenzial zur neuen Lord Whistledown?

Die gelangweilte jüngste Bridgerton-Tochter Hyacinth (Florence Hunt) bekam in Staffel 4 zunehmend mehr zu tun, auch wenn ihre eigene Liebesgeschichte noch mindestens drei Staffeln entfernt ist. Verkleidet als Dienerin lernte sie die Vorzüge der Unsichtbarkeit kennen und könnte diese Entdeckung nun nutzen, um sich weiter in gesellschaftliche Anlässen einzuschleichen – und hier Aufgeschnapptes zu Papier zu bringen?

Hyacinth Bridgertons Whistledown-Wahrscheinlichkeit: 67 %

11. Rächt sich Virginia als anonyme Lady Whistledown?

Auch ein Rachemotiv könnte bei der neuen Lady Whistledown eine Rolle spielen. Virginia (Francesca Lara Gordon), die durch Penelope bloßgestellte Mätresse von Mr. Hiscox, könnte die anonymen Pamphlete nun nutzen, um dem Rest des Tons zu zeigen, wie es sich anfühlt, wenn die eigenen Geheimnisse ans Licht gezerrt werden. Andererseits war ihre Rolle bisher sehr klein und aus Ausgestoßene könnte ihr nun der nötige Zutritt fehlen.

Virginias Whistledown-Wahrscheinlichkeit: 52 %

12. Übernimmt Colin Bridgerton die Whistledown-Identität seiner Frau?

Ein auf den ersten Blick abwegiger und doch faszinierender Verdächtiger ist außerdem Penelopes Ehemann Colin Bridgerton (Luke Newton). Um die Aufmerksamkeit von seiner geliebten Gattin abzuwenden, könnte er die eigene Erfahrung mit der Schreibfeder nutzen. Nachdem er in Staffel 4 kaum etwas zu tun hatte, würde er so zudem wieder stärker Teil der Erzählung werden.

Colin Bridgertons Whistledown-Wahrscheinlichkeit: 32 %

Die Liste der Verdächtigen für Lady Whistledown ist noch länger

Gleiches ließe sich natürlich auch für den bislang von Bridgerton ungenutzten Will Mondrich (Martins Imhangbe) sagen. Oder probiert sich die selbsterklärte "Jungfer" Eloise Briderton (Claudia Jessie) an dem Hobby ihrer besten Freundin aus? Schneiderin Genevieve Delacroix (Kathryn Drysdale) war ebenfalls bereits in die Gossip-Produktion verwickelt und Sophies geschmähte Stiefschwester Rosamund (Michelle Mao) könnte der Gesellschaft eins auswischen wollen.

Oder hat die neue Lady Penwood aka Cressida (Jessica Madsen) seit ihrer letzten Lüge, sie sei Lady Whistledown, etwas dazugelernt und ist es nun wirklich geworden? Was ist mit Pens Mutter Lady Portia Featherington (Polly Walker)? Die ganz großen Bridgerton-Verschwörungen vermuten sogar, dass Penelope nur so tut, als hätte sie die Feder niedergelegt, während sie nun anonym weiterschreibt. Die Liste der Verdächtigen wächst, je weiter wir nachbohren.

Schaut auch dieses Moviepilot-Video zu Lady Whistledown-Kandidat:innen

Zu guter Letzt sollten wir für Bridgertons 5. Staffel außerdem im Hinterkopf behalten: Es spricht auch nichts dagegen, dass mehrere Personen gleichzeitig die Rolle der Klatschbase ausfüllen. Das würde den Schutz der eigenen Identität erleichtern. In vielen Mordgeschichten gibt es schließlich mehr als einen Mörder, obwohl das menschliche Gehirn häufig dazu neigt, nur eine Einzelperson zu verdächtigen.



Podcast: Bridgerton streut im Staffel 4-Finale Hinweise auf Staffel 5

Netflix' Hitserie Bridgerton hält im Finale der 4. Staffel trotz erwartbarem Happy End noch einige Wendungen bereit. Wir diskutieren im Podcast zu Teil 2 nicht nur Benedicts und Sophies Lovestory, sondern auch Tode, Trennungen und die Rückkehr beliebter Figuren.

Nach dem Ende der 4. Staffel von Bridgerton wägen wir die Chancen ab, ob Francesca oder doch eher Eloise Staffel 5 bei Netflix anführen wird. Außerdem haben wir einige Theorien zur neuen Lady Whistledown, die die Zukunft der Netflix-Serie aufmischen dürfte.