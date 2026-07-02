Wer ist Lady Jeyne Arryn aus House of the Dragon? Sie tauchte schon vor Staffel 3 auf

In der 2. Folge von House of the Dragon Staffel 3 erleben wir die Rückkehr von Lady Jeyne Arryn von Hohenehr. Schon in Season 2 etablierte sich die Herrscherin des Grünen Tals als coole Eiskönigin.

Die 3. Staffel von House of the Dragon ist in vollem Gange und wenn es dem Game of Thrones-Prequel an einer Sache nicht mangelt, ist es Charaktere. Da kann man angesichts des üppigen Ensembles schon mal den Überblick verlieren. Etwa, wenn in Episode 2 (mit dem Titel Königinsmund) die von Amanda Collin gespielte Lady Jeyne Arryn zurückkehrt. Wer war sie noch mal? Wir frischen eure Erinnerung auf.

House of the Dragon Staffel 3 erklärt: Alles, was ihr über Lady Jeyne Arryn wissen müsst

In Staffel 2 von HotD wurde uns Jeyne Arryn als Herrscherin der hochgelegenen Burg Hohenehr (auf Englisch: Eyrie) vorgestellt. Der Sitz in den Mondbergen sorgt sich eigentlich nicht sonderlich um seine Sicherheit, denn dank der relativen Unerreichbarkeit beißen sich angreifende Armeen zumeist die Zähne daran aus. Drachen ändern jedoch alles, weshalb Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) Lady Arryn, die auch Team Schwarz angehört, zwei Drachen zum Schutz zur Seite stellte. Beim Besuch von Rhaena (Phoebe Campbell) beschwerte sie sich allerdings, wie jung und somit schwach diese seien.



Hier ein offizielles HBO-Video über Jeyne Arryn:

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In Season 3 kehrt Jeyne in Folge 2 auf unsere Bildschirme zurück, als Rhaena vom folgenschweren Kampf in der Gurgel zurückkehrt. Während dieser hatte die frischgebackene Drachenreiterin die Kontrolle über ihren Drachen Schafsdieb verloren, der nicht nur die Feinde von Team Grün, sondern auch Schiffe, Drachen und Menschen aus den eigenen Reihen angriff. So ist sie nicht ganz Unschuldig am Tod von Prinz Jace (Harry Collett), weshalb sie jetzt im Grünen Tal Zuflucht und Asyl sucht. Noch wissen weder Rhaenyra noch Rhaenas Vater Daemon (Matt Smith) von ihrer Beteiligung an der Schlacht. Lady Jeyne lehnt erst jedoch eiskalt ab, bis Rhaena einen besseren Vorschlag macht.

Passend zum Thema:

Spoiler zu den Büchern: In George R.R. Martins Westeros-Historie Feuer und Blut * erfahren wir, dass Jeyne Arryn im Alter von nur 40 Jahren an einer Lungenentzündung stirbt – in den Armen ihrer "geliebten Gefährtin" Jessamyn Rotfest. Ihre implizierte sexuelle Orientierung ist wohl auch der Grund dafür, dass sie den Spitznamen Jungfrau vom Grünen Tal trägt. Man hat sie wohl nicht oft in männlicher Gesellschaft erlebt.

Jahre später wird zur Zeit von Game of Thrones Lysa Arryn (Kate Dickie), Schwester Catelyn Stark, die Herrin von Hohenehr sein. Fans erinnern sich vor allem daran, wie sie ihren Sohn Robin Arryn auch noch im fortgeschrittenen Kindeshalter stillte und unliebsame Gäste durch das sogenannte Mondtor in den Abgrund stürzen ließ.

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Habt ihr auch schon in unsere dazu passende Streamgestöber-Folge reingehört?

Podcast: Wie gut ist die 3. Staffel House of the Dragon?

Die Game of Thrones-Vorgeschichte House of the Dragon meldet sich in Staffel 3 mit einem Blockbuster-Paukenschlag zurück und reicht gleich zu Beginn die lang erwartete Schlacht im Bürgerkrieg der Targaryens nach. Wir diskutieren die Westeros-Rückkehr.

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Zwischen überzeugenden Drachen, verstörenden Küssen und neuen Allianzen loten wir den eskalierenden Konflikt von Team Schwarz und Team Grün aus, der natürlich in bester GoT-Manier im Auftakt von House of the Dragon erneut Tote fordert.



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